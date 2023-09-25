Во Львове разоблачили экс-главу оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО, — СБУ

Нарушитель давал необоснованные указания подчиненным по разукомплектованию комплексов ПВО на почти 2,4 млн бюджетных грн, рассказали в спецслужбе.

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Правоохранители разоблачили во Львове бывшего руководителя оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне масштабного вторжения России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Нарушитель своими действиями нанес ущерб почти на 2,4 млн бюджетных грн. Именно во столько обошлось фактическое "разоружение".

До начала 2022 года нарушитель давал необоснованные указания подчиненным. Они касались разукомплектования комплексов ПВО. Системы привозили на это предприятие для модернизации или ремонта. Затем мужчина присваивал "списанные" детали, в которых была значительная часть драгоценных металлов.

Преступные схемы правоохранители впоследствии разоблачили. Чиновник негативно повлиял на обороноспособность Украины.

Расследование обстоятельств нарушения продолжается. Бывшему должностному лицу предприятия грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его также проверяют на причастность к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Мероприятия по разоблачению сделки проводили под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, в сентябре стало известно, что СБУ задержала агента ФСБ РФ, который искал себе приспешников из тюрьмы на Львовщине. Киберспециалисты ведомства разоблачили агента России, который, отбывая наказание в исправительной колонии, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру Львовской области.

В Киеве 4 сентября разоблачили схему помощи уклонистам. К нарушению были причастны заведующая медцентром и чиновница столичного ТЦК. Они помогали "клиентам" избегать призыва, получая взятки через посредника.