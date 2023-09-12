СБУ задержала агента ФСБ РФ, который искал себе приспешников из тюрьмы на Львовщине (фото)

Киберспециалисты СБУ разоблачили агента России, который, отбывая наказание в исправительной колонии, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру Львовской области.

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Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на цели в Украине заключенный исправительной колонии на Львовщине пытался создать собственную сеть информаторов, сообщает Служба безопасности Украины в Facebook. К ней заключенный стремился привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе". Среди основных целей россиян были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

По данным следствия, подрывная деятельность российского агента была своевременно заблокирована, что таким образом сорвало планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

Что известно о злоумышленнике

Подозреваемым оказался 48-летний местный житель, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. Российская ФСБ "наткнулась" на него благодаря комментариям злоумышленника в поддержку вооруженной агрессии России против Украины, которые тот выкладывал в соцсети "Одноклассники". Вскоре российская спецслужба организовала подозреваемому знакомство с гражданкой России, и таким образом завербовала заключенного.

Всю имеющуюся разведывательную информацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ. За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" выплату от 1 до 5 тысяч долларов США, при этом сумма зависела от важности объекта для обстрелов.

Во время обыска у фигуранта изъят скрытый мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Комплексные мероприятия по разоблачению российского агента проводили сотрудники СБУ по Львовской области

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы", — свидетельствует сообщение СБУ.

Ранее Фокус писал о крымском предателе, бывшем сотруднике СБУ, который после аннексии полуострова стал агентом ФСБ и совершал кибератаки на Украину. Кроме того, на днях СБУ представила доказательства государственной измены, совершенной бывшим народным депутатом Украины Сергеем Полищуком. Согласно информации спецслужб, он получал значительное вознаграждение от представителей страны-агрессора за участие в медийных кампаниях российских пропагандистов.

Напомним, 30 августа стало известно, что в Одессе СБУ задержала разведчика российской группировки "Призрак", который участвовал в боевых действиях в районе Бахмутской трассы. А 28 августа СБУ задержала агента ВС РФ, которую дистанционно завербовали спецслужбы Российской Федерации после деоккупации Херсона. Она передавала врагу геолокации ВСУ.