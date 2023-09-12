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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала агента ФСБ РФ, который искал себе приспешников из тюрьмы на Львовщине (фото)

СБУ, российский агент-заключенный, Львов, дистанционная вербовка, ФСБ
Фото: ssu.gov.ua | СБУ задержала агента российских спецслужб во Львове, который работал из тюрьмы

Киберспециалисты СБУ разоблачили агента России, который, отбывая наказание в исправительной колонии, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру Львовской области.

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Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на цели в Украине заключенный исправительной колонии на Львовщине пытался создать собственную сеть информаторов, сообщает Служба безопасности Украины в Facebook. К ней заключенный стремился привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе". Среди основных целей россиян были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

По данным следствия, подрывная деятельность российского агента была своевременно заблокирована, что таким образом сорвало планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

Что известно о злоумышленнике

Подозреваемым оказался 48-летний местный житель, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. Российская ФСБ "наткнулась" на него благодаря комментариям злоумышленника в поддержку вооруженной агрессии России против Украины, которые тот выкладывал в соцсети "Одноклассники". Вскоре российская спецслужба организовала подозреваемому знакомство с гражданкой России, и таким образом завербовала заключенного.

Всю имеющуюся разведывательную информацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ. За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" выплату от 1 до 5 тысяч долларов США, при этом сумма зависела от важности объекта для обстрелов.

Во время обыска у фигуранта изъят скрытый мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Комплексные мероприятия по разоблачению российского агента проводили сотрудники СБУ по Львовской области Fullscreen
Комплексные мероприятия по разоблачению российского агента проводили сотрудники СБУ по Львовской области

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы", — свидетельствует сообщение СБУ.

Ранее Фокус писал о крымском предателе, бывшем сотруднике СБУ, который после аннексии полуострова стал агентом ФСБ и совершал кибератаки на Украину. Кроме того, на днях СБУ представила доказательства государственной измены, совершенной бывшим народным депутатом Украины Сергеем Полищуком. Согласно информации спецслужб, он получал значительное вознаграждение от представителей страны-агрессора за участие в медийных кампаниях российских пропагандистов.

Напомним, 30 августа стало известно, что в Одессе СБУ задержала разведчика российской группировки "Призрак", который участвовал в боевых действиях в районе Бахмутской трассы. А 28 августа СБУ задержала агента ВС РФ, которую дистанционно завербовали спецслужбы Российской Федерации после деоккупации Херсона. Она передавала врагу геолокации ВСУ.