Отрицал существование Украины: экс-нардепа от БЮТ подозревают в госизмене, — СБУ (фото)

Сергей Полищук выражал поддержку агрессивной политики Кремля, публично отрицал факт существования украинской государственности и распространял враждебные нарративы, подчеркивая наличие идеологического противостояния между украинцами.

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Служба безопасности Украины представила доказательства государственной измены, совершенной бывшим народным депутатом Украины Сергеем Полищуком. Фигурант, скрывающийся за границей, регулярно посещал Москву и принимал участие в передачах российской пропагандистки Ольги Скабеевой до начала полномасштабного вторжения РФ на Украину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации, предоставленной пресс-центром СБУ, в ходе своих выступлений на телешоу "60 минут" Полищук активно поддерживал агрессивную политику Кремля, открыто отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы, связанные с наличием идеологического противостояния между украинцами.

Согласно информации спецслужб, он получал значительное вознаграждение от представителей страны-агрессора за выполненные действия. Для скрытия происхождения средств, организаторы этой операции из Российской Федерации осуществляли переводы через финансовые учреждения третьих стран.

"По имеющимся данным, экс-нардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах. На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Экс-нардепу сообщили о подозрении

Что известно про Сергея Полищука

Сергей Полищук – украинский политик, народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко. В настоящее время он находится за границей и скрывается от правосудия.

Напомним, 30 августа стало известно, что в Одессе СБУ задержала разведчика российской группировки "Призрак", он был участником террористической организации "ЛНР". Подозреваемый участвовал в боевых действиях в районе Бахмутской трассы.

28 августа СБУ задержала агента ВС РФ, которую дистанционно завербовали спецслужбы Российской Федерации после деоккупации Херсона. Она передавала врагу геолокации ВСУ.