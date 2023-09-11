Готовил удары по киевским ТЭЦ: СБУ задержала "военного оборотня" (фото, видео)

По данным следствия, врага интересовали сведения о геолокации тепловых электростанций в столице, техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

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Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве задержала еще одного вражеского агента. Он занимался подготовкой новых воздушных атак противника по объектам критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) дистанционно завербовала в январе 2023 года.

"Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ. Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве", — говорится в сообщении СБУ.

Врага интересовали сведения о геолокации тепловых электростанций в столице, техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

Информацию, которая была нужна ФСБ, российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За свою "работу" оба фигуранта получали от 100 до 1 тыс. долларов США.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По информации следствия, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой российский агент был задержан во время выполнения им вражеского задания.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас задержанный агент ФСБ находится под стражей.

Его резидент скрывается за границей. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Алешках взорвали автомобиль с сотрудниками российской ФСБ и военными. По информации журналистов, один оккупант погиб, четверо пострадали, один — в реанимации с тяжелыми ранениями. К происшествию может иметь отношение СБУ.