По горячим следам: СБУ задержала россиянку, которая наводила Shahed на Сумы (фото)

Женщина получила вид на жительство в Украине и жила в Сумах вместе с семьей. При этом подозреваемая помогала россиянам обстреливать места дислокации украинских защитников.

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СБУ задержала россиянку, причастную к ночному обстрелу ВС РФ, который состоялся в ночь с 6 на 7 сентября. Той ночью враг ударил по Сумах крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136: около полуночи горожане слышали, как отражает атаку украинская ПВО. Тем временем соседка горожан, которые прятались от российских снарядов, передавала координаты кураторам из РФ. Об этом рассказала пресс-служба украинских силовиков.

Наводчицей ударов ВС РФ была гражданка России из Уфы, говорится в сообщении. Женщина получила вид на жительство еще до начала вторжения и жила в Сумах. Когда началась война, начала сотрудничать с куратором из ГРУ Минобороны РФ — сотрудничество продолжалось более года, свидетельствуют объяснения СБУ.

Россиянка занималась двумя направлениями работы:

выискивала места дислокации ВСУ — ездила по городу, фотографировала, выспрашивала у знакомых;

пыталась сформировать сеть "единомышленников", которые вместе с ней действовали в пользу России.

Работники СБУ задержали злоумышленницу 8 сентября — через сутки после массированной атаки "Шахедов" на Сумы. Во время обыска у нее обнаружили телефон, в котором отыскали переписку с куратором из ГРУ.

Пресс-служба опубликовала фотографию с заблюренным лицом наводчицы. Однако в сети отыскалось фото, на котором хорошо видно ее лицо. Называют имя корректировщицы — это Елена Анцибор. Отметим, СБУ официально не указывала, как зовут задержанную фигурантку.

Россиянка из Уфы, которая наводила Shahed на Сумы Фото: Оперативний ЗСУ Россиянка из Уфы, которая наводила Shahed на Сумы Фото: СБУ

Также есть фотографии дрона-камикадзе, который в ночь на 7 сентября ударил по Сумах. На дроне — надпись "Герань-2".

Обломки дрона "Герань-2" ВС РФ, который является на самом деле дроном-камикадзе Shahed Фото: СБУ

Россиянка подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 — за подстрекательство к госизмене во время военного положения возможно наказание от 15 лет тюрьмы до пожизненного;

ч. 3 ст. 114-2 — за распространение информации о ВСУ во время военного положения возможно наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

Война РФ против Украины: детали

Отметим, в ночь с 6 на 7 сентября ВС РФ запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну баллистическую ракету. Согласно отчету командования Воздушных сил, ракеты сбили все, а дроны — частично (25 из 33).

В ночь на 8 сентября также состоялась воздушная атака россиян. Согласно сообщениям военных администрации, работала ПВО в Сумской и Одесской областях.

Напоминаем, 5 сентября россияне ударили по центру города Константиновки в Донецкой области. Нацполиция сообщила, что погибли 16 человек, ранены — более двух десятков. Кроме того, днем 8 сентября ВС РФ обстреляли Запорожье и Кривой Рог: сообщают, что есть жертвы.