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По горячим следам: СБУ задержала россиянку, которая наводила Shahed на Сумы (фото)

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Фото: СБУ | СБУ задержала россиянку, которая наводила Shahed на Сумы

Женщина получила вид на жительство в Украине и жила в Сумах вместе с семьей. При этом подозреваемая помогала россиянам обстреливать места дислокации украинских защитников.

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СБУ задержала россиянку, причастную к ночному обстрелу ВС РФ, который состоялся в ночь с 6 на 7 сентября. Той ночью враг ударил по Сумах крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136: около полуночи горожане слышали, как отражает атаку украинская ПВО. Тем временем соседка горожан, которые прятались от российских снарядов, передавала координаты кураторам из РФ. Об этом рассказала пресс-служба украинских силовиков.

Наводчицей ударов ВС РФ была гражданка России из Уфы, говорится в сообщении. Женщина получила вид на жительство еще до начала вторжения и жила в Сумах. Когда началась война, начала сотрудничать с куратором из ГРУ Минобороны РФ — сотрудничество продолжалось более года, свидетельствуют объяснения СБУ.

Россиянка занималась двумя направлениями работы:

  • выискивала места дислокации ВСУ — ездила по городу, фотографировала, выспрашивала у знакомых;
  • пыталась сформировать сеть "единомышленников", которые вместе с ней действовали в пользу России.

Работники СБУ задержали злоумышленницу 8 сентября — через сутки после массированной атаки "Шахедов" на Сумы. Во время обыска у нее обнаружили телефон, в котором отыскали переписку с куратором из ГРУ.

Пресс-служба опубликовала фотографию с заблюренным лицом наводчицы. Однако в сети отыскалось фото, на котором хорошо видно ее лицо. Называют имя корректировщицы — это Елена Анцибор. Отметим, СБУ официально не указывала, как зовут задержанную фигурантку.

Сумы, обстрел Сум, удар по Сумам, атака Shahed на Сумы Fullscreen
Россиянка из Уфы, которая наводила Shahed на Сумы
Фото: Оперативний ЗСУ
Сумы, обстрел Сум, удар по Сумам, атака Shahed на Сумы Fullscreen
Россиянка из Уфы, которая наводила Shahed на Сумы
Фото: СБУ

Также есть фотографии дрона-камикадзе, который в ночь на 7 сентября ударил по Сумах. На дроне — надпись "Герань-2".

Обломки дрона "Герань-2" ВС РФ, который является на самом деле дроном-камикадзе Shahed Fullscreen
Обломки дрона "Герань-2" ВС РФ, который является на самом деле дроном-камикадзе Shahed
Фото: СБУ

Россиянка подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 — за подстрекательство к госизмене во время военного положения возможно наказание от 15 лет тюрьмы до пожизненного;
  • ч. 3 ст. 114-2 — за распространение информации о ВСУ во время военного положения возможно наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

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Отметим, в ночь с 6 на 7 сентября ВС РФ запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну баллистическую ракету. Согласно отчету командования Воздушных сил, ракеты сбили все, а дроны — частично (25 из 33).

В ночь на 8 сентября также состоялась воздушная атака россиян. Согласно сообщениям военных администрации, работала ПВО в Сумской и Одесской областях.

Напоминаем, 5 сентября россияне ударили по центру города Константиновки в Донецкой области. Нацполиция сообщила, что погибли 16 человек, ранены — более двух десятков. Кроме того, днем 8 сентября ВС РФ обстреляли Запорожье и Кривой Рог: сообщают, что есть жертвы.