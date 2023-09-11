Готував удари по київським ТЕЦ: СБУ затримала "військового перевертня" (фото, відео)

За даними слідства, ворога цікавили відомості щодо геолокації теплових електростанцій у столиці, технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

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Служба безпеки України (СБУ) у Києві затримала ще одного ворожого агента. Він займався підготовкою нових повітряних атак противника по об’єктах критичної інфраструктури столиці. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затриманим виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ) дистанційно завербувала у січні 2023 року.

"Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві", — йдеться у повідомленні СБУ.

Ворога цікавили відомості щодо геолокації теплових електростанцій у столиці, технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Інформацію, яка була потрібна ФСБ, російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За свою "роботу" обидва фігуранти отримували від 100 до 1 тис. доларів США.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За інформацією слідства, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої російського агента було затримано під час виконання ним ворожого завдання.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі затриманий агент ФСБ перебуває під вартою.

Його резидент переховується за кордоном. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Олешках підірвали автомобіль зі співробітниками російської ФСБ і військовими. За інформацією журналістів, один окупант загинув, четверо постраждали, один — у реанімації з важкими пораненнями. До події може мати відношення СБУ.