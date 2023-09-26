Мобилизация в Украине: в ТЦК разъяснили процесс выдачи повесток студентам

Жители Житомирской области жалуются на отказ отсрочки для студентов магистратуры дневной формы обучения. До 1 октября ежегодно все, кто учится, должны подавать такую справку в ТЦК и СП.

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Студенты дневной формы обучения пока не призываются на военную службу по мобилизации, но это возможно после внесения законодательных изменений. Вопрос отсрочки регулирует закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об отмене отсрочки для некоторых студентов. Подробности сообщили в Житомирском районном ТЦК и СП в Facebook.

Представители инстанции отреагировали на заявление о том, что жители области жалуются на отказ отсрочки для студентов магистратуры дневной формы обучения. Мужчинам вместо этого вручают им повестки и направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

В сообщении отметили, что изменения в законодательство народные депутаты не приняли. Гражданам вручают данные, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении. До 1 октября ежегодно все, кто учится, должны подавать такую справку в ТЦК и СП.

В военкомате отметили, что граждане Украины, которые прибывают в ТЦК и СП для получения отсрочки от всеобщей мобилизации, направляются на ВВК. Соответствующая комиссия устанавливает уровень пригодности призывника. Человек якобы проходит обследование. В ТЦК отметили, что отсрочка предоставляется годным, а тех, кто не может служить, исключают с воинского учета.

Мобилизация студентов в Украине: новая инициатива депутатов

В Верховной Раде в сентябре предложили отменить отсрочку для определенных категорий студентов. Некоторые нардепы считают нужным ввести предел уровня отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет. Речь пойдет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование. Инициатива предусматривает, что призыву на военную службу не будут подлежать те студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее полученного в последовательности.

Фокус 20 сентября сообщил, кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд с территории нашего государства. Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных вузов.