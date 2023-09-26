Россия теряет артиллерию: эксперты рассказали, как это повлияет на контрнаступление ВСУ

По словам аналитиков, в войне на истощение важнейшую роль играет артиллерия, которая наносит большую часть потерь противнику. Речь идет о 80% уничтоженной техники и живой силы по обе стороны фронта.

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И российская, и украинская армии ведут битву на истощение по всей линии фронта. В таких битвах важность уничтожения противника важнее маневренности. Об этом сообщил Фредерик Мертенс изданию Newsweek.

По его словам, в войне на истощение важнейшую роль играет артиллерия, которая наносит большую часть потерь противнику.

Как отметил бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса, речь идет о 80% потерь по обе стороны фронта.

Издание сообщило, что Украина постоянно получала артиллерию и боеприпасы от западных спонсоров. Вашингтон включил несколько различных типов артиллерийских снарядов в последний пакет военной помощи Киеву стоимостью 325 миллионов долларов, включая 155-мм снаряды, улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICMS) и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Райс сказал, что Украина стала сильнее и опытнее с 155-мм гаубицами и HIMARS. Более того, кассетные боеприпасы дают возможность Силам обороны уничтожать больше артиллерийских систем ВС РФ.

По словам эксперта, Украина уничтожает не только орудия и технику, но и артиллеристов-профессионалов врага.

По словам Мертенса, у украинских сил появилось больше возможностей в плане разведки и наблюдения за полем боя. Они могут выслеживать артиллерийские орудия ВС РФ, которое и так сокращается. Правда, Россия привыкла к большим потерям. Эксперт считает, что оккупанты могут удерживать позиции даже при наступлении превосходящих сил.

"Артиллерийское превосходство значительно облегчит украинцам поддержку общевойсковых операций, необходимых для надлома российской оборонительной зоны, что может дать тот прорыв, которого так ищет Киев", — добавил он.

Напомним, что СМИ сообщили, что ВС РФ используют морское оружие на земле. Обнародованные в сети снимки свидетельствуют о том, что российские оккупанты применяют на земле технику, оборудованную противолодочными пушками. Эта "модификация" имеет свои недостатки, но представляет опасность для украинской пехоты.