В украинском контрнаступлении видны "положительные индикаторы", — аналитик ISW

По мнению военного аналитика Джорджа Барроса, украинцы сражаются не просто за освобождение территории, а за сохранение инициативы, чтобы не дать россиянам снова перегруппироваться и укрепить свои оборонительные позиции.

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Руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны (ISW), аналитик Джордж Баррос отметил, что в последние дни было замечено, как украинская бронетехника действует за пределами нескольких оборонительных заграждений, которые российские войска установили прошлой зимой в оккупированных южных регионах страны. Хотя такое развитие событий не обязательно предвещает скорый прорыв, оно все же дает перспективу, что после нескольких месяцев контрнаступательные усилия Украины окажутся более успешными, чем многие думают, сообщает Newsweek.

"Позитивные показатели определенно улучшили мой моральный дух за последние две недели. Но это все еще тяжелая борьба", — сказал он.

По словам Джорджа Барроса, многие наблюдатели в начале лета ожидали, что ВСУ добьются территориальных успехов, аналогичных тем, которых они достигли в прошлом году в Харьковской и Херсонской областях. Однако задержки Запада с поставкой тяжелого вооружения в сочетании с ожесточенными боями на востоке вокруг Бахмута сыграли свою роль в продвижении украинских войск. Также ВС РФ построили ряд препятствий вдоль линии фронта своего "сухопутного моста" на юге.

Чтобы добиться устойчивого прогресса, Украина теперь должна сбалансировать свои оперативные планы так, чтобы деградировать российские силы, сохраняя при этом свою собственную боевую мощь для использования в войне, которая, как ожидает большинство аналитиков, будет продолжаться годами.

"Есть способы выиграть войну, не контролируя территорию, и есть способы проиграть войну, контролируя территорию", — объяснил Баррос. — "Украинцы тактически сражаются не просто за освобождение квадратных миль, а за сохранение инициативы, чтобы не дать россиянам снова перегруппироваться и укрепить свои оборонительные позиции".

Таким образом, наиболее важным показателем успеха Украины в ближайшие месяцы будет не количество возвращенных оккупированных городов, а количество недель, в течение которых они смогут продолжать оказывать давление на российские линии обороны в надежде, что, в конечном итоге, позволит им прорваться, а затем использовать любую брешь в максимально возможной степени.

"Если к 31 декабря украинцы смогут продолжить боевые действия, лишив русских возможности завершить контрнаступление, это успех", — сказал Баррос. "Это будет провалом только в том случае, если они попытаются действовать слишком быстро и тем самым потеряют инициативу".

Напомним, 25 сентября сообщалось, почему Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ до октября. Российские военачальники могут в ближайшее время устраивать непрерывные контратаки на фронте, несмотря на растрату военного потенциала.

Ранее стало известно, что украинские военные показывают успехи в продвижении возле села Вербовое Запорожской области. Благодаря этому есть шанс перехватить тактическую инициативу, чтобы преодолеть вторую и третью линии обороны ВС РФ с перспективой выхода к Азовскому морю.