"Битва за острова": в чем особенность операций в Херсонской области, — УП

Военные говорят, что бои в Херсонской области чрезвычайно сложные, потому что Днепр в этом месте от 700 до 2000 метров в ширину. Поэтому чтобы высадиться на оккупированный берег нужно преодолеть ряд препятствий.

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Украинская армия ведет наступательные действия на востоке и юге, но еще проводятся операции в Херсонской области. Об этом сообщает "Украинская правда".

Журналисты пообщались с около 15 военными из Сил спецопераций, ГУР и теробороны по направлению, чтобы установить, какая цель стоит перед бойцами. Один из бойцов ССО говорит. что их задача заключается в создании фронта, который будет отвлекать силы.

"Наша задача — создать здесь как можно больше поводов, в частности информационных, для отвлечения внимания", — объясняет один из бойцов ССО.

В публичном пространстве есть данные только о высадках на левый берег Днепра, который сейчас под оккупацией, но военные говорят, что это не так. Основные действия происходят на островах и плавнях, которые находятся на Днепре между левым и правым берегом. Они являются перевалочным пунктом в логистике, поэтому играют значительную роль. В этом месте Днепр шириной от 700 до 2000 метров с сильным течением. Спецназовцы говорят, что владение островами дает все — обзор, контроль над рекой, место для закрепления, провизии, пункта для сортировки раненых. Но они не берутся оценивать, кто контролирует большую часть островов. Ситуация постоянно меняется в обе стороны.

Карта Херсонской области Фото: Deep State

Операции в Херсонской области — в чем чрезвычайная сложность

В Херсонской области нет Leopard 2 или атак с БТР M113. Все гораздо тяжелее и опаснее. Оккупанты закрепились на воде, на суше и даже в воздухе. Украинские спецназовцы высаживают на берегу оккупированного Днепра и выполняют там задачи, но перед этим есть еще много опасностей: преодоление реки на лодке, где повсюду якорные мины, открытая территория и погружение в иле. Военные говорят, что подрыв на минах является самой частой причиной потерь. Кроме этого враг применяет дроны-камикадзе. Иногда они запускают по ним даже тогда, когда видят только двух бойцов Сил обороны. По военным меркам, это очень малозначимая цель.

Военный Любомир Фото: Украинская правда

"Враг здесь долго, он укрепился — на воде, на суше и даже в воздухе. Здесь тебя могут ждать мины, FPV-дроны, арта, а может и ДРГ в кустах. На суше у тебя есть хотя бы вариант сместиться, изменить позицию, чтобы на тебя было труднее навестись, а на воде это сделать нереально. В случае чрезвычайной ситуации у тебя есть только один вариант — падать в воду. А падаешь ты обычно в экипировке...", — говорит военный Любомир.

Напомним, 26 сентября Сальдо заявил, что владельцев российских паспортов на оккупированной территории будут ждать военкоматы.