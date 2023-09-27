Украина предложила Западу бить по заводам БПЛА в России, Иране и Сирии, — The Guardian

Журналисты пишут, что, согласно документам, 52 электрических компонента, изготовленных западными компаниями, были найдены в беспилотнике Shahed-131 и 57 — в Shahed-136. Среди производителей — компании со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.

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Правительство Ирана не может удовлетворить спрос России на дроны-камикадзе Shahed, которыми та бомбит Украину, и налаживает производство не только в российской СЭЗ "Алабуга", но и в Сирии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на 47-страничный документ, который Украина направила в августе странам "большой семерки".

Как указано в документе, в течение трех месяцев, войска России "использовали" более 600 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ударов по городам Украины.

Согласно документу, 52 электрических компонента, изготовленных западными компаниями, были найдены в беспилотнике Shahed-131 и 57 в модели Shahed-136, дальность полета которого составляет 2000 км и крейсерская скорость 180 км/ч.

"Среди производителей — компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", — говорится в нем.

Правительство Ирана "не может справиться с российским спросом": детали

Правительство Ирана, согласно записям в документах, "не может справиться с российским спросом" из-за высокой интенсивности применения дронов в Украине и, кроме того, пытается сделать так, "чтобы его больше не связывали с поставками оружия России".

Поэтому с целью диверсификации производства Иран уже начал использовать завод в Сирии, откуда дроны поставляются в Новороссийск. Кроме того, их выпуск организуется в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабужском районе Татарстана. При этом Иран продолжает поставлять компоненты к БПЛА.

Украина предлагает ударить ракетами по России, Ирану и Сирии

Именно поэтому правительство Украины предлагает западным союзникам "нанести ракетные удары по заводам, которые выпускают эти беспилотники в Иране и Сирии, и по потенциальному месту производства в Российской Федерации".

"Эти удары могут быть нанесены силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", — говорится в документе.

Известно, что от "Алабуги" до границы Украины — около 1500 км. Украина не имеет западного оружия такой дальности, но она разрабатывает собственные беспилотники и ракеты, способные наносить удары на таком расстоянии.

Ожидается, что завод в "Алабуге" начнет работать в начале 2024 года, об этом говорил ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Иран активно использует дроны и их компоненты, купленные или захваченные в других странах, для разборки и производства собственных на их основе.

"Иранские производители БПЛА адаптировались и преимущественно используют доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вовсе не контролируются", — указано в документе.

В записях сказано, что в дронах модели Shahed-131 украинцы нашли 52 компонента, произведенного западными компаниями, а в модели Shahed-136 — 57.

Напомним, 26 сентября портал "Милитарный" сообщил, что иранские беспилотники Shahed-136, с помощью которых российские оккупанты постоянно атакуют Украину, теперь получили модифицированную стартовую площадку для установки на обычные внедорожники-пикапы.