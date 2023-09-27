Спецслужбы Украины по своим возможностям опережают "Моссад", — военный обозреватель (видео)

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, если российские силовые структуры с 2014 по 2022 годы на два-три шага опережали нашу работу, то сейчас все наоборот.

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Все разведывательные службы Украины сейчас работают на максимальных своих возможностях и даже за пределами украинских возможностей. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 27 сентября заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, все наши спецслужбы сейчас на высоте: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), Службу внешней разведки (СВР) Украины, Службу государственной безопасности Украины. При этом, он отметил, что о Службе внешней разведки почему-то очень редко вспоминают в открытых источниках.

"А между тем, это тоже очень довольно-таки масштабная работа, не столько внутренняя, сколько внешняя, и о ней редко когда вспоминают в открытых источниках", — подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель считает, что в настоящий момент Украина, при поддержке международных партнеров, перехватила определенную инициативу у структур Российской Федерации таких как: Главное разведывательное управление Генштаба РФ (ГРУ), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Российские силовые структуры, которые с 2014 по 2022 годы все-таки на два-три шага опережали нашу работу, но сейчас все обратно. Сейчас совсем другие условия. Они отстают от работы украинских спецслужб. И это яркая демонстрация того, что Украина сейчас пишет совершенно новую историю", — сказал Александр Коваленко.

Также он напомнил, что в свое время все восхищались внешней разведывательной службой Израиля "Моссад".

"Моссад" был как бы образцом для подражания большинства силовых структур мировых организаций именно разведывательного типа. Украина опережает сейчас "Моссад". Это не в укор, это реалии. Украина сейчас по своим возможностям опережает "Моссад", — считает Коваленко.

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Напомним, 24 сентября сообщалось, что по данным разведки, неизвестные диверсанты расширили географию взрывов на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях.

Ранее, 23 сентября в ГУР показали видео боев в Донецкой области. Воины 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины и в дальнейшем продолжают движение вперед в районе Бахмута.