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Атаковали бомбами: Авдеевский коксохимический завод попал под авиаудар (видео)

пожар на АКХЗ
Фото: Скрин видео | Пожар на Авдеевском коксохимическом заводе

По информации нардепа Мусы Магомедова, в результате авиаудара загорелся один из цехов предприятия.

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В четверг, 28 сентября по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) ударили авиабомбами. Как сообщил бывший директор предприятия, нардеп Муса Магомедов, в результате атаки российских оккупантов начался масштабный пожар в одном из цехов.

"Обо*****иеся в Карабахе "миротворцы" продолжают уничтожать промышленность Донбасса. Только что эти уроды авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скруббера цеха улавливания", — написал нардеп в Telegram.

По словам Магомедова, россияне будут врать по поводу того, что на территории предприятия якобы были склады с боеприпасами, однако на АКХЗ их никогда не было.

В сети также были опубликованы кадры последствий атаки по заводу. На видео можно увидеть густой столб черного дыма, который заметен был на много километров от предприятия.

Отметим, что на момент публикации о последствиях пожара и о работе службы ГСЧС не известно.

обстрел Авдеевского завода Fullscreen
обстрел Авдеевского завода Fullscreen

Ранее сообщалось, что 27 сентября Вооруженные силы РФ сбросили четыре авиационные бомбы на Берислав Херсонской области.В результате вражеских ударов было повреждено здание больницы и хозяйственные постройки.

26 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в связи с этим заявил, что вражеская ракета попала в одно из предприятий города, но обошлось без потерь.