Контроль качества проходит каждый миномет, который передается в войска: "Украинская бронетехника" отчиталась о контракте с Минобороны

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"Украинская бронетехника", которая вместе с конгломератом Czechoslovak Group и европейским отделением американской корпорации General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD, завершила приемо-сдаточные испытания очередной партии 120 мм минометов для нужд Вооруженных Сил Украины. Испытание для контроля качества проходит каждый миномет, который передается в войска. Об этом говорится на официальной ФБ-странице компании.

"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", — рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, минометы их производства стоят на вооружении самых разных подразделений Сил Обороны Украины — ВСУ, ТРО, ССО, Нацполиции, СБУ.

"Мы успешно провели релокацию производства и вышли на высокие показатели производства минометов. Компания работает над тем, чтобы минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм в армии было больше", — заверил Владислав Бельбас.

Ранее Фокус сообщил, что на выставке в Кельце "Украинская бронетехника" представила усовершенствованный бронеавтомобиль.