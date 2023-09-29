Второй раз за неделю: в Тегеране вспыхнул завод, принадлежащий Минобороны Ирана (видео)

Иранские СМИ утверждают, что в Тегеране горит склад на территории предприятия по производству автомобильных аккумуляторов. При этом в Сети пишут, что в иранской столице загорелся завод, выпускающий дроны Shahed.

Related video

В четверг, 28 сентября, в Тегеране вспыхнул пожар на заводе по производству автомобильных аккумуляторов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

По данным издания, предприятие принадлежит Министерству обороны Ирана. Также сообщается, что это уже второй пожар на этом объекте менее чем за неделю.

Важно

Производство "Shahed": США ввели санкции против транснациональной сети, помогающей Ирану

На иранском государственном телевидении заявили, что огонь вспыхнул на территории склада пластиковых отходов, обошлось без пострадавших.

Как отмечают авторы статьи, под управлением Вооруженных сил Ирана находятся несколько предприятий по всей стране, часть из которых производят гражданскую продукцию.

Журналисты также отмечают, что Иран уже несколько лет пребывает под санкциями, ограничивающими доступ к импорту технологий и запчастей. В связи с этим Тегеран создает собственное оборудование или закупает его на черном рынке, что, вероятно, повышает риски промышленных аварий.

В свою очередь руководитель исследовательской группы Wind of Change Игорь Сушко в соцсети X (Twitter) заявил, что в Тегеране горит завод по производству дронов Shahed и опубликовал соответствующее видео.

"Иранская диктатура поставляет эти дроны российской диктатуре для убийства мирного населения Украины", — написал он.

Пожар на заводе в Иране

Напомним, что по данным Института изучения войны от 27 сентября, Иран сможет достичь договоренности с Россией относительно передачи ракет после завершения действия резолюции Совета Безопасности ООН № 2231, запрещающей Ирану заключать подобные соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября заявил, что на данный момент нет подтверждений, что Москва надавила на Тегеран и он все же решился на продажу ракет, которые бы впоследствии атаковали украинскую территорию.