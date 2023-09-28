"Наши службы занимаются вопросом": Зеленский рассказал, продает ли Иран ракеты РФ (видео)

По словам президента Украины, специальные органы и партнеры Киева внимательно следят за вопросом помощи других стран для Москвы.

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Иран пока что не помогает Российской Федерации ракетным вооружением. Фактов продажи зафиксировано не было. Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом 28 сентября.

По его словам, нет подтверждений, что Москва надавила на Тегеран и он все же решился на продажу ракет, которые бы впоследствии атаковали украинскую территорию.

"Есть информация от наших соответствующих органов и от партнеров, что пока нет факта продажи ракет Ираном в РФ. Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что Украина и НАТО уже де-факто стали союзниками, а вот членство остается вопросом времени. Сейчас продолжается разработка над адаптированной программой, которая окончательно определит шаги для достижения всех принципов и стандартов Альянса.

Более того, Владимир Зеленский заявил, что своими действиями на поле боя Украина защищает границы НАТО от российской агрессии. В ответ на это Альянс согласился поставить дополнительные системы ПВО.

"Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи и поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации стран-членов Альянса с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей", — продолжил глава государства.

Напомним, 28 сентября Йенс Столтенберг неожиданно прибыл в Киев и поделился подробностями контрнаступления ВСУ. По его словам, пока украинский народ защищает свое будущее и независимость, россияне борются за имперские амбиции. Отдельно он похвалил Силы обороны за продвижение вперед, несмотря на сопротивление со стороны ВС РФ.

Ранее аналитики из ISW отметили, что Иран может договориться с РФ о передаче ракет. Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше.