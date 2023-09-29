Президент РФ Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян, — росСМИ

По информации российских журналистов, в указе отмечается, что россиян не будут привлекать к участию в так называемой "специальной военной операции" ("СВО").

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ с 1 октября. Об этом 29 сентября сообщили росСМИ.

Согласно документу осенний призыв продлится в течение октября-декабря. Призвать должны 130 тысяч человек.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек", — говорится в указе.

Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и некоторые местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Там граждан будут призывать с 1 ноября по 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий. Срок службы составляет 12 месяцев.

Уточняется, что всех призывников направят в соединения и воинские части на территории России. На службу во временно оккупированные территории Украины (части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) они не поедут. Кроме того, по информации СМИ, в указе отмечается, что их не будут привлекать к участию в так называемой специальной военной операции (СВО) РФ.

Известно, что в России традиционно дважды в год проводят призывы в армию: весной и осенью.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что в ЦНС рассказали, что делать тем, кого призвали в ВС РФ. Оккупанты нарушают Международное гуманитарное право, призывая на службу в армию ВС РФ украинцев. В подполье призвали сдаваться в плен тех, кого принудительно мобилизовали в армию врага.

Ранее, в Британии рассказали, как частичная мобилизация влияет на наступление ВС РФ. В Госдуме РФ заявили, что ротации российских военных из зоны "спецоперации" не будут происходить.