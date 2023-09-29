Президент РФ Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян, — росЗМІ

За інформацією російських журналістів, в указі зазначається, що росіян не залучатимуть до участі у так званій "спеціальній воєнній операції" ("СВО") .

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову в армію РФ з 1 жовтня. Про це 29 вересня повідомили росЗМІ.

Згідно з документом осінній призов триватиме протягом жовтня-грудня. Призвати повинні 130 тисяч людей.

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року призов на військову службу громадян віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону "Про військовий обов'язок та військову службу" призову на військову службу в кількості 130 тисяч людей", — йдеться в указі.

Виняток становлять окремі райони Крайньої Півночі та деякі місцевості, прирівняні до районів Крайньої Півночі. Там громадян призиватимуть з 1 листопада по 31 грудня, що пов'язано з кліматичними особливостями цих територій. Термін служби становить 12 місяців.

Уточнюється, що всіх призовників направлять до з'єднань та військових частин на території Росії. На службу в тимчасово окуповані території України (частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей) вони не поїдуть. Крім того, за інформацією ЗМІ, в указі зазначається, що їх не залучатимуть до участі у так званій спеціальній військовій операції (СВО) РФ.

Відомо, що в Росії традиційно двічі на рік проводять призови в армію: весною і восени.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що у ЦНС розповіли, що робити тим, кого призвали до ЗС РФ. Окупанти порушують Міжнародне гуманітарне право, призиваючи на службу до армії ЗС РФ українців. У підпіллі закликали здаватися в полон тих, кого примусово мобілізували до армії ворога.

Раніше, у Британії розповіли, як часткова мобілізація впливає на наступ ЗС РФ. У Держдумі РФ заявили, що ротації російських військових із зони "спецоперації" не відбуватимуться.