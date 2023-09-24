Примусова мобілізація на ТОТ: у ЦНС розповіли, що робити тим, кого призвали до ЗС РФ

Окупанти порушують Міжнародне гуманітарне право, призиваючи на службу до армії ЗС РФ українців. У підпіллі закликали здаватися в полон тих, кого примусово мобілізували до армії ворога.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької області до лав Збройних сил Російської Федерації призвали близько 250 чоловіків. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Близько 250 жителів Донецької області були "призвані" для подальшого проходження "військової служби" в окупаційних військах", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що на тимчасово окупованій території під час проведення так званих "мобілізаційних" заходів росіяни видають підприємствам "мобілізаційні плани", в яких зазначають кількість людей, яких потрібно призвати на службу.

"У випадку невиконання таких планів окупанти погрожують змити керівний склад даних підприємств на тих осіб, що виконуватимуть схожі розпорядження вчасно та у повному обсязі", — пояснили в підпіллі.

У результаті, примусово призиваючи українців на військову службу в ЗС РФ, росіяни порушують Міжнародне гуманітарне право. Зокрема, це є порушенням 51 статті "Конвенції про захист цивільного населення під час війни", оскільки окупаційна влада не має права примушувати до служби у ворожій армії осіб, які перебувають під захистом.

Важливо

Призвуть до 700 тисяч осіб: в РФ незабаром розпочнеться масова мобілізація, — Генштаб

У Центрі національного спротиву наголосили, що варто звертатися на гарячу лінію проєкту "Хочу жить" — +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84 — у випадку примусової мобілізації.

Для того, аби здатися в український полон потрібно відстебнути магазин та повісити автомат або іншу зброю на ліве плече стволом униз. Після цього потрібно підняти та показати порожні руки. Також можна показати білу ганчірку та гучно закричати: "Здаюся". Після отримання команди, можна наблизитися. Важливо виконувати всі команди українських військовим.

"Закликаємо внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, тих хто має родичів на ТОТ, поділитися цією інформацією. Ще не пізно здатися ЗСУ та не вчиняти воєнні злочини", — додали в Центрі.

Нагадаємо, 30 серпня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що окупанти не змогли організувати масову мобілізацію на території регіону через тихий спротив населення. Зі слів Соболевського, ворог боїться давати зброю херсонцям.

19 вересня росЗМІ повідомили, що в Москві почали розшукувати людей, які не стоять на військовому обліку. Зокрема, це стосується тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.