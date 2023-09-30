"Дела ей передала": Маляр рассказала, кто будет исполнять ее обязанности в Минобороны (фото)

Новый заместитель министра обороны Калмыкова имеет опыт работы с ветеранами и медицинское образование. Отныне она будет заниматься стратегическими коммуникациями Министерства обороны.

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В начале сентября 2023 года новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров. После официального назначения, чиновник начал искать кандидатов на должности советников и заместителей. Первые трое заместителей оказались людьми с опытом работы в ИТ, медицине и финансах. Между тем экс-заместитель министра Резникова Анна Маляр познакомила общественность со своей преемницей. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале Маляр.

На должность заместителя министра обороны Умерова назначена Наталья Калмыкова, указано в заметке. Накануне, 29 сентября, экс-чиновница передала ей все дела. Со вчерашнего дня именно Калмыкова будет заниматься стратегическими коммуникациями и информационной политикой ведомства.

Маляр опубликовала фотографию, на которой рядом с ней стоит рыжеволосая женщина в светлом спортивном костюме — Наталья Калмыкова. Как выяснилось, они общались в первые дни вторжения РФ, когда врага выбивали из окрестностей Киева. В те дни, написала автор, "мы все были объединены ради этой цели".

"Дела ей передала. Знаю, что будет трудно. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", — подытожила бывшая заместитель министра.

Назначения в Минобороны: детали

Отметим, 27 сентября, через 20 дней после назначения Умерова, новый министр получил первых заместителей, утвержденных Кабмином. Ими стали экс-заместитель министра финансов (с 2018 года) Юрий Джигир, проектный менеджер Программы EGAP Екатерина Черногоренко и руководительница Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова, медик по образованию.

На странице Facebook министра указан приоритет для новой команды: "наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство". Также чиновник сформулировал задачу: "обеспечить уважение к достоинству воинов во всех взаимодействиях с государством".

Наталья Калмыкова: что известно

Наталья Калмыкова — бывшая исполнительный директор Украинского ветеранского фонда. До этого работала на должности в Сухопутных войсках, еще раньше — была операционным директором Благотворительного фонда "Вернись живым". По образованию — врач: получила образование в Винницком национальном медицинском университете.

В Facebook новая чиновница написала, что с глубокой благодарностью и ответственностью принимает новую должность. Упоминаний о знакомстве с Маляр беглый поиск не показывает. Зато она опубликовала сообщение ветерана американской армии D.j. Skelton, который отметил: "Работа ее и ее команды с Ветеранским фондом UA в Министерстве по делам ветеранов была вдохновляющей".

Напоминаем, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий — DFNC1. В мероприятии приняли участие 252 компании, которые выпускают различные виды вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось заключить первые 13 оборонных соглашений.