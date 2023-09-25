Форум оборонных индустрий DFNC1: Киев планируют посетить 165 компаний из разных стран, — Кулеба

Интерес к первому Форуму оборонных индустрий очень высокий. Глава МИД отметил, что уже 26 стран подтвердили свое участие в нем.

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Участие в первом Форуме оборонных индустрий, который должен через несколько недель состояться в Киеве, подтвердили уже 165 мировых и украинских производителей оружия из 26 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в понедельник, 25 сентября.

"Форум даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров. Работаем вместе с Александром Камышиным и Рустемом Умеровым над тем, чтобы DFNC1 стал историей успеха", — написал Кулеба.

Как недавно подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя это мероприятие, интерес к Форуму очень высок и это полностью отражает силу и потенциал Украины, ее способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.

"Наша задача абсолютно очевидна — дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. И, кроме этого, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее, чем любая угроза жизни от любых агрессоров или террористов", — подчеркнул Зеленский в своем обращении.

Первый Форум оборонных индустрий

Цель Форума — объединить украинских и иностранных производителей оружия для совместного и длительного системного укрепления обороноспособности мира, в частности Украины. Участники смогут обменяться технологиями, опытом системного обслуживания и ремонта техники, договориться о налаживании совместного производства, усилении оборонного потенциала как Украины, так и союзников на основе технологий и оружия образцов НАТО.

Фокус писал, что в МИД подчеркнули: Украина имеет уникальную экспертизу и технологии. Первый Форум оборонных индустрий, по мнению дипломатов, должен стать площадкой, на которой будут нарабатываться новые союзы и стратегии поддержки международной безопасности, начнуться совместные проекты.