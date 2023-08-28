Осенью состоится Форум мировых и украинских производителей оружия, — Кулеба

Украина заинтересована не только в иностранном оружии, но и также намерена совместно производить различные виды вооружений с другими государствами.

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Осенью этого года состоится первый Форум оборонных индустрий, на котором будут присутствовать мировые и украинские производители оружия. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, руководитель министерства иностранных дел Украины, во время встречи с чешским коллегой Яном Липавским.

По его словам, в Украине возрастет производство вооружения в несколько раз. На мероприятии будут присутствовать сотни мировых производителей оружия приглашены к участию. Украинские компании также примут участие.

"Я приглашаю и чешские компании присоединиться...", — заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина заинтересована не только в иностранном оружии. Также наше государство должно участвовать в совместном производстве вооружений.

"Это ситуация, от которой выиграют все", — сказал Кулеба.

Дипломат сейчас находится в Чехии с визитом, который касается процесса подготовки к парламентскому саммиту "Крымской платформы". Мероприятие состоится в Праге в октябре.

Первый Оборонный Форум: Украина и иностранные производители

В МИД отметили, что Украина имеет уникальную экспертизу и технологии. Для развития оборонной отрасли нужна помощь партнеров. Первый Форум оборонных индустрий, по мнению дипломатов, должен стать площадкой, на которой будут нарабатываться новые союзы и стратегии поддержки международной безопасности, начинать для реализации совместные проекты. Именно крупнейшие производители оружия в мире вместе с военно-политическим руководством Украины и странами-партнерами будут инициаторами таких идей.

Цель форума — объединить украинских и производителей из других государств для совместного долгосрочного и системного укрепления обороноспособности Украины. Участники смогут обмениваться технологиями, системного обслуживания и ремонта техники, налаживания совместного производства, усиления оборонного потенциала как Украины, так и союзников на основе технологий и оружия образцов НАТО.

По итогам совещания украинские министры уже приняли решение подписать совместное письмо к странам-партнерам. В нем они обратились к иностранным оборонным компаниям с приглашением к участию в форуме и определили совместный план действий по организации мероприятия.

Напомним, 24 августа правительство Германии сообщило, что Украина получила новый пакет помощи. Наши войска получили ракеты к ЗРК Patriot, дроны RQ-35 HEIDRUN.