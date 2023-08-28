Восени відбудеться Форум світових та українських виробників зброї, – Кулеба

Україна зацікавлена не лише в іноземній зброї, але й також має намір спільно виробляти різні види озброєнь з іншими державами.

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Восени цього року відбудеться перший Форум оборонних індустрій, на якому будуть присутні світові та українські виробники зброї. Про це повідомив Дмитро Кулеба, керівник міністерства закордонних справ України, під час зустрічі з чеським колегою Яном Ліпавським.

З його слів, в Україні зросте виробництво озброєння в кілька разів. На заході будуть присутні сотні світових виробників зброї запрошені до участі. Українські компанії також візьмуть участь.

"Я запрошую і чеські компанії долучитись…", – заявив Кулеба.

Дипломат наголосив, що Україна зацікавлена не лише в іноземній зброї. Також наша держава повинна брати участь у спільному виробництві озброєнь.

"Це ситуація, від якої виграють всі", – сказав Кулеба.

Дипломат нині перебуває в Чехії з візитом, який стосується процесу підготовки до парламентського саміту "Кримської платформи". Захід відбудеться у Празі у жовтні.

Перший Оборонний Форум: Україна та іноземні виробники

У МЗС наголосили на тому, що Україна має унікальну експертизу й технології. Для розвитку оборонної галузі потрібна допомога партнерів. Перший Форум оборонних індустрій, на думку дипломатів, має стати майданчиком, на якому напрацьовуватимуться нові союзи та стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть для реалізації спільні проєкти. Саме найбільші виробники зброї у світі разом із військово-політичним керівництвом України та країнами-партнерами будуть ініціаторами таких ідей.

Мета форуму — об'єднати українських та виробників з інших держав для спільного довгострокового й системного зміцнення обороноздатності України. Учасники зможуть обмінюватися технологіями, системного обслуговування та ремонту техніки, налагодження спільного виробництва, посилення оборонного потенціалу як України, так і союзників на основі технологій та зброї зразків НАТО.

За підсумками наради українські міністри вже ухвалили рішення підписати спільний лист до країн-партнерів. У ньому вони звернулися до іноземних оборонних компаній із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій з організації заходу.

Нагадаємо, 24 серпня уряд Німеччини повідомив, що Україна отримала новий пакет допомоги. Наші війська отримали ракети до ЗРК Patriot, дрони RQ-35 HEIDRUN.