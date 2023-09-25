Форум оборонних індустрій DFNC1: до Києва планують завітати 165 компаній з різних країн, — Кулеба

Інтерес до першого Форуму оборонних індустрій дуже високий. Очільник МЗС зазначив, що вже 26 країн підтвердили свою участь у ньому.

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Участь у першому Форумі оборонних індустрій, що має за кілька тижнів відбутися у Києві, підтвердили вже 165 світових та українських виробників зброї із 26 країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter в понеділок, 25 вересня.

"Форум дасть потужний поштовх спільному виробництву та співпраці задля зміцнення України та партнерів. Працюємо разом з Олександром Камишіним і Рустемом Умєровим над тим, щоб DFNC1 став історією успіху", – написав Кулеба.

Як нещодавно наголосив президент України Володимир Зеленський, анонсуючи цей захід, інтерес до Форуму дуже високий і це повністю відображає силу й потенціал України, її спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок.

"Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів", — підкреслив Зеленський у своєму зверненні.

Перший Форум оборонних індустрій

Мета Форуму — об'єднати українських та іноземних виробників зброї для спільного і тривалого системного зміцнення обороноздатності світу, зокрема України. Учасники зможуть обмінятися технологіями, досвідом системного обслуговування та ремонту техніки, домовитися про налагодження спільного виробництва, посилення оборонного потенціалу як України, так і союзників на основі технологій та зброї зразків НАТО.

Фокус писав, що у МЗС наголосили: Україна має унікальну експертизу й технології. Перший Форум оборонних індустрій, на думку дипломатів, має стати майданчиком, на якому напрацьовуватимуться нові союзи та стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуться спільні проєкти.