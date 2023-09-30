Раньше зимы: ВС РФ развернули на Лимано-Купянском направлении резервную армию

Новосформированная армия состоит из 12 тысяч бойцов. Россия собирала ее в течение года из мобилизованных, а также солдат разбитых подразделений. Преимущественно армия оснащена старой техникой.

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Россия развернула на восточном направлении 25-ю армию, которую планировала вывести из резерва зимой. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Эта армия состоит из 12 тысяч военнослужащих ВС РФ. Она новосформированная, собиралась в течение последнего года из разного контингента — это и мобилизованные, и бывшие представители разбитых подразделений, которые ранее получили мощное поражение Силами обороны на Восточном направлении. Сейчас она уже развернулась вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении", — сказал Евлаш.

25 армия РФ преимущественно оснащена старой техникой. Она состоит из мотострелковых подразделений, артиллерийских и танковых войск. А эффективность применения этих подразделений остается невысокой.

"В этом подразделении есть проблемы, они комплектуются за счет того вооружения, которое было расконсервировано, снято с хранения и приведено наскоро до минимального боевого состояния", — сказал Евлаш.

Военнослужащие РФ, мобилизованные более года назад, отказываются воевать, поэтому российскому командованию приходится искать новые решения и выводить новые структурные подразделения на это направление, чтобы компенсировать потери.

"Хочу отметить, что это уже стратегические резервы, что указывает на недостаточное количество личного состава, поскольку тактические резервы уже все исчерпаны. Мало того, эта армия планировалась для привлечения на зимний период, однако из-за нехватки личного состава они уже вводят ее", — пояснил спикер.

Напомним, в сентябре в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может провести очередную волну мобилизации и набрать в армию от 400 до 700 тысяч мужчин. Из-за катастрофических потерь массовая принудительная мобилизация населения пройдет, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Тогда секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сказал, что Украина будет отвечать, поэтому возможна усиленная мобилизация.