Раніше за зиму: ЗС РФ розгорнули на Лимано-Куп'янському напрямку резервну армію

Новосформована армія складається з 12 тисяч бійців. Росія збирала її протягом року з мобілізованих, а також солдатів розбитих підрозділів. Переважно армія оснащена старою технікою.

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Росія розгорнула на Східному напрямку 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву взимку. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ця армія складається з 12 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. Вона новосформована, її збирали протягом останнього року з різного контингенту — це й мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужної поразки Силами оборони на Східному напрямку. Зараз вона вже розгорнулася вздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп'янському напрямку", — сказав Євлаш.

25 армія РФ переважно оснащена старою технікою. Вона складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських і танкових військ. А ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою.

"У цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються внаслідок того озброєння, яке було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану", — сказав Євлаш.

Військовослужбовці РФ, мобілізовані понад рік тому, відмовляються воювати, тож російському командуванню доводиться шукати нові рішення та виводити нові структурні підрозділи на цей напрямок, щоб компенсувати втрати.

"Хочу зазначити, що це вже стратегічні резерви, що вказує на недостатню кількість особового складу, оскільки тактичні резерви вже всі вичерпані. Ба більше, ця армія планувалася для залучення на зимовий період, однак через брак особового складу вони вже вводять її", — пояснив спікер.

Нагадаємо, у вересні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія може провести чергову хвилю мобілізації та набрати в армію від 400 до 700 тисяч чоловіків. Через катастрофічні втрати масова примусова мобілізація населення пройде, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України.

Тоді секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко сказав, що Україна відповідатиме, тому можлива посилена мобілізація.