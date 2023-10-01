Не то имели в виду: Сунак опроверг информацию о размещении в Украине британских солдат

Британский премьер уточнил, что Грант Шеппс говорил о планах размещения британских военных в долгосрочной перспективе. В ближайшее время солдат британской армии сражаться в Украину не отправят.

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После громкого заявления британского министра Гранта Шеппса о размещении на территории Украины военнослужащих армии Великобритании премьер-министр страны Риши Сунак поспешил уточнить, что имел в виду его министр. По его словам, это "ложные заявления", а глава Минобороны говорил о будущем и долгосрочной перспективе. Об этом 1 октября сообщили в Sky News.

Во время визита в Бернли в преддверии конференции партии Тори, которая проходит в Манчестере, Сунак заявил, что хочет внести "абсолютную ясность" в отношении ситуации после "некоторых искажений" относительно военной помощи Украине. Британский премьер исключил возможность отправки войск Соединенного Королевства в Украину и сказал, что недавно назначенный глава Министерства обороны имел в виду планы на "долгосрочную перспективу".

"Я полагаю, что об этом было сделано несколько ошибочных заявлений. Министр обороны имел в виду, что однажды в будущем вполне возможно мы проведем часть этого обучения в Украине. Но это на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас — нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте", — заявил премьер.

Отметим, что после высказываний Шеппса, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что в случае размещения британских солдат на территории Украине они станут "легальными целями" для ВС РФ, которые будут "безжалостно уничтожаться".

"Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты", — добавил Медведев, попутно назвав британского министра "кретином".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом, для обсуждения вопросов обороны. Высокие лица, в частности, обсудили вопросы укрепления украинских сил ПВО в преддверии зимнего сезона.