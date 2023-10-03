Война в Сомали: Африканский союз приостановил вывод миротворцев из-за угрозы Аль-Шабаба

За последний год миротворческие силы в Сомали освободили значительную часть территории от боевиков "Аш-Шабаб", но национальная армия может не выстоять, если всех миротворцев выведут из страны.

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Миротворческая миссия в Сомали продолжается уже почти 17 лет. Африканский союз (АС) должен был провести очередной этап вывода миротворцев численностью почти 18 тысяч человек. Однако вывод откладывается. Об этом сообщает газета The Economist.

По данным издания, очередной этап по выводу 3000 миротворцев Африканского союза отложен. Он должен был начаться еще в конце сентября, но из-за опасений, что армия Сомали не сможет удержать отвоеванную территорию, планы отложены. Армия и миротворцы заняли территорию, которую держали джихадисты "Аш-Шабаб". Их американское военное командование в Африке назвало "крупнейшей и самой смертоносной сетью Аль-Каиды в мире".

Источники журналистов говорят, что АС решили оставить 3000 бойцов. Официальное заявление ожидается в Совбезе ООН на следующей неделе, потому что нужно одобрение на продолжение Переходной миссии Африканского Союза в Сомали (ATMIS). К тому же она не должна быть больше 14 626 человек, а до конца 2024 года должна быть полностью выведена из Сомали.

Однако остается открытым вопрос, кто выделит средства на продолжение операции, ведь еще в 2007 году ЕС выделил ATMIS 2 млрд евро и дальше долго не хотел платить обещанные средства. При этом сейчас Сомали реально достигает успехов в выбивании боевиков с собственной территории.

В 2022 году кланы восстали против Аш-Шабаб в центральной части Сомали, потому что они призывали людей в свои группировки, а также конфисковывали скот. Поэтому новый президент Хасан Шейх Мохамуд отправил в поддержку местных людей национальную армию, им помогала турецкая и американская авиация. Вместе им удалось вытеснить Аль-Шабаб с трети сомалийской территории. Министр обороны США даже сказал, что за 2022 год было достигнуто больше успеха, чем за последние 5 лет.

Основная проблема заключается в слабости, дезорганизованности и плохого вооружения национальной армии. После вывода в июне 2000 миротворцев с некоторых баз, военные Сомали стали мишенью для Аш-Шабаб.

Контроль территории Аш-Шабаб в Сомали

"У нас нет сил, необходимых для того, чтобы удерживать те позиции, которые освободит ATMIS", — говорит Али Мохамед Омар, государственный министр иностранных дел.

В армию набрали 10 тысяч бойцов, но они еще недостаточно обучены для стабилизации территорий, которые удалось освободить. Но даже если ATMIS завершится, Сомали может помочь Эфиопия и Кения, которые имеют общую границу. Они уже ввели свои войска и воюют бок о бок с сомалийской армией. И многое зависит от политиков, которые уже 10 лет спорят, кто будет у власти. Другие страны могут помочь в войне, но не могут сделать всю работу за сомалийцев, заключают в издании.

Напомним, 10 июня в Сомали погибли 25 детей из-за взрыва боеприпаса, которым они решили поиграть.