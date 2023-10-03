Війна в Сомалі: Африканський союз призупинив вивід миротворців через загрозу Аль-Шабабу

За останній рік миротворчі сили в Сомалі звільнили значну частину території від бойовиків "Аш-Шабаб", але національна армія може не вистояти, якщо всіх миротворців виведуть із країни.

Related video

Миротворча місія в Сомалі триває вже майже 17 років. Африканський союз (АС) мав провести черговий етап згротання миротворців чисельністю майже 18 тисяч осіб. Проте виведення відкладається. Про це повідомляє газета The Economist.

За даними видання, черговий етап з виведення 3000 миротворців Африканського союзу відкладено. Воно мало початись ще в кінці вересня, але через побоювання, що армія Сомалі не зможе утримати відвойовану територію, плани відкладено. Армія та миротворці зайняли територію, яку отримали джихадисти "Аш-Шабаб". Американське військове командування в Африці назвало "найбільшою та найсмертельнішою мережею Аль-Каїди у світі".

Джерела журналістів кажуть, що АС вирішили залишити 3000 бійців. Офіційна заява очікується в Радбезі ООН наступного тижня, бо потрібно схвалення на продовження Перехідної місії Африканського Союзу в Сомалі (ATMIS). До того ж вона не має бути більшою за 14 626 осіб, а до кінця 2024 року має бути повністю виведена з Сомалі.

Проте залишається відкритим питання, хто виділить кошти на продовження операції, адже ще у 2007 році ЄС виділив ATMIS 2 млрд євро й далі довго не хотів платити обіцяні кошти. При цьому зараз Сомалі реально досягає успіхів у вибиванні бойовиків з власної території.

У 2022 році клани повстали проти Аш-Шабаб в центральній частині Сомалі, бо вони призивали людей до своїх угрупувань, а також конфісковували худобу. Тому новий президент Хасан Шейх Мохамуд відправив на підтримку місцевих людей національну армію, їм допомагала турецька та американська авіація. Разом їм вдалося витіснити Аль-Шабаб з третини сомалійської території. Міністр оборони США навіть сказав, що за 2022 рік було досягнуто більше успіху, ніж за останні 5 років.

Основна проблема полягає в слабкості, дезорганізованості та поганого озброєння національної армії. Після виводу у червні 2000 миротворців з деяких баз, військові Сомалі сталі мішенню для Аш-Шабаб.

Контроль території Аш-Шабаб в Сомалі

"У нас немає сил, необхідних для того, щоб утримувати ті позиції, які звільнить ATMIS", — каже Алі Мохамед Омар, державний міністр закордонних справ.

В армію набрали 10 тисяч бійців, але вони ще недостатньо навчені для стабілізації територій, які вдалося звільнити. Але навіть якщо ATMIS завершиться, Сомалі може допомогти Ефіопія та Кенія, які мають спільний кордон. Вони вже ввели свої війська й воюють пліч-о-пліч з сомалійською армією. І багато чого залежить від політиків, які вже 10 років сперечаються, хто буде при владі. Інші країни можуть допомогти у війні, але не можуть зробити всю роботу за сомалійців, підсумовують у виданні.

Нагадаємо, 10 червня в Сомалі загинуло 25 дітей через вибух боєприпасу, яким вони вирішили погратись.