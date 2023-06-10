Відлуння війни: 25 дітей загинули через вибух боєприпасу в Сомалі (відео)

Дітлахи віком від 10 до 15 років знайшли мінометний снаряд і вирішили з ними пограти, що призвело до трагедії. ЗМІ стверджують, що різні поранення внаслідок вибуху отримали понад 50 людей.

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У п'ятницю, 9 червня, десятки дітей загинули або постраждали внаслідок вибуху на ігровому майданчику неподалік міста Корьолей на півдні Сомалі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на очевидців та місцевої влади.

За останніми даними ЗМІ, внаслідок вибуху мінометного снаряда в регіоні Нижня Шабелле загинули 27 людей, переважно діти, ще 53 отримали поранення. Як повідомив журналістам заступник районного уповноваженого Корьолея Абді Ахмед Алі, неповнолітні сомалійці грали з мінометними снарядами, який у результаті вибухнув. За словами місцевих жителів, у Сомалі залишилося багато боєприпасів, що не розірвалися, після війни в країні.

"Ми просимо уряд та агенції з надання допомоги очистити цей район від мін та снарядів", — заявив Абді Ахмед Алі.

Як доповнює китайське агентство "Синьхуа", серед постраждалих як мінімум 25 дітей віком від 10 до 15 років, які грали на відкритому полі у селі. Спочатку до міської лікарні Корьолея доставили тіла 22 мертвих дітей та кілька поранених. Двоє з постраждалих померли невдовзі після госпіталізації, а ще один помер дорогою до лікарні у столиці Могадішо.

Слід зазначити, що з 2009 року в Сомалі триває громадянська війна, від якої постраждали вже понад мільйон людей. Сили федерального уряду та миротворці з Африканського союзу борються з кількома групами ісламістів.

У травні вибух пролунав біля дитячого майданчика в Іспанії. На місці події виявили тіла жінки та чоловіка, а також вогнепальну зброю. Слідство припускає, що чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство, використовуючи вибухівку.

До цього 11 травня вибух пролунав в італійському місті Мілан. За інформацією поліції, вибухнули кисневі балони, залишені у фургоні, після чого почалася пожежа, яка охопила аптеку та житлові будинки.