Мобилизация в Украине: будет ли усилена и кого могут призвать в октябре

С начала октября по-прежнему получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

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С начале полномасштабного вторжения в Украине действует всеобщая мобилизация, в результате чего военнообязанные лица подвергаются мобилизации. Об этом сообщает в материале издания "Эспрессо".

Под термином "общая мобилизация" подразумевается система оперативного мобилизации Вооруженных Сил, охватывающая всю территорию Украины. Этот механизм позволяет быстро увеличить численность военнослужащих для обеспечения обороны страны и создать резерв из граждан, готовых при необходимости служить в армии.

Мобилизация в Украине сегодня: кого могут призвать уже в октябре

С начала октября по-прежнему получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

Военное руководство страны отмечает, что в первую очередь для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы и т.д. Второстепенно – специалисты из разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты. Ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач. Одно из возможных направлений службы в таких случаях – это работа в штабе. Это значит, что в армии есть потребность в профессионалах разных специальностей.

Так, осенней мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Предельный возраст для мобилизации остался неизменным и не применим к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства.

В начале сентября в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от военной службы для лиц, получающих высшее образование и достигших возраста старше 30 лет. Введение такого решения рассматривается в свете увеличения числа мужчин, желающих получить высшее образование после начала полномасштабного вторжения. Однако адвокаты указывают на то, что данное решение, даже в военное время, может противоречить нормам Конституции, связанным с правом на образование. Кроме того, законопроект не может иметь обратного действия, и, следовательно, не будет распространяться на тех, кто уже находится в процессе обучения.

Электронный реестр военнообязанных

Еще одним изменением в сентябре 2023 года стал законопроект, представленный в Верховную Раду, который связан с созданием электронного реестра для военнообязанных. Представители народных депутатов предлагают объединить всю доступную персональную и служебную информацию о военнообязанных и резервистах в единый электронный реестр и базу данных.

То есть передать Министерству обороны информацию из государственных реестров: МВД, Налоговой службы, Минздрава, Госмиграционной службы и других ведомств. Согласно проекту закона, в автоматическом режиме военное ведомство будет получать информацию и личные данные об украинцах 17-60 лет. Включая номера телефонов, электронную почту, сведения о семейном положении, работу военнообязанных и другое.

Военный учет женщин-медиков с 1 октября

С 1 октября в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны встать на военный учет. Однако в пресс-службе Минздрава пояснили, что постановка на учет в ТЦК не обязательно предусматривает их мобилизацию.

Такой учет позволяет увидеть объективные резервы медицинского персонала и позволяет определить имеющийся медицинский потенциал среди женщин и готовность их помогать в условиях военного положения. "Поэтому с 1 октября 2023 на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились. Постановка на военный учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве" , — отметили в ведомстве.

К тому же такие нормы законодательно закреплены еще в 1992 году ч. 11 ст. 1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Женщины медицинских профессий подлежат военному учету, если они отвечают возрастным (до 60 лет) и медицинским (определяется ВВК) критериям прохождения службы.

Однако работодатели обязаны сообщить ТЦК СП о том, что сотрудница их организации/учреждения имеет медицинское образование, но не состоит на военном учете. Если женщина работает не по профессиональной специальности и не предоставляла работодателю документ об имеющемся медицинском образовании, то, соответственно, ТЦК СП эта информация не станет доступной никаким образом.

Кто не подлежит мобилизации из-за отсрочки

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку службы с августа 2023 г. был расширен и включает:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями / инвалидностью I-II групп и нуждаются в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.

Лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Данный список не является исчерпывающим и не включает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, юрист Михаил Лобунько сообщил, что представители военкоматов должны вручить повестку лично в руки военнообязанному. Ведь передача повестки через родственников или близких считается ненадлежащим вручением и не несет никаких юридических последствий, если человек не придет в ТЦК и СП.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что сейчас мобилизуют специалистов, которые необходимы для ведения боя — специалисты по ремонту и обслуживанию техники, связисты, медики, инженеры.