Мобилизация мужчин без военного опыта в октябре: что нужно знать

Как отметили в командовании, на фронте нужны, прежде всего, медики, связисты и специалисты по ремонту и обслуживанию техники.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена в связи с вторжением России. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта. О том как происходит мобилизация мужчин без опыта рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью изданию NV.

Как проходит мобилизация мужчин без опыта

Мужчины без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью. Срок обучения составляет не менее одного месяца, но может быть продлен до трех месяцев.

Кто не подлежит мобилизации

От мобилизации освобождаются:

мужчины, имеющие инвалидность;

мужчины, имеющие детей-инвалидов;

мужчины, которые являются единственными кормильцами в семье;

мужчины, которые работают в государственных органах и учреждениях, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры;

мужчины, которые проходят обучение в высших учебных заведениях.

Какие специальности нужны на фронте

В первую очередь, мобилизуются специалисты, которые необходимы для ведения боевых действий. Это могут быть специалисты по ремонту и обслуживанию техники, связисты, медики, инженеры и т.д.

Где проходят обучение

Обучение мужчин без военного опыта проходит в учебных воинских частях или в высших учебных военных заведениях.

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Напомним, некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета.

Ранее также сообщалось, что в Украине могут внести изменения в законодательство, чтобы расширить круг лиц, которые подлежат мобилизации.