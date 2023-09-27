Неявки в ТЦК по повесткам: в каких случаях военнообязанные получают тюремные сроки

Всеобщая мобилизация проходит не всегда гладко — люди получают несколько повесток о сверке военно-учетных данных и не приходят в военкоматы. ТЦК могут объявить уклонистов в розыск, чтобы составить админпротоколы, но суды закрывают дела после истечения срока наложения взыскания.

Related video

Раздача повесток в общественных местах военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет приобрела в Украине массовый характер. Однако распространены случаи, когда люди получают несколько повесток и не приходят в военкоматы. К примеру, призывнику из Львовской области выписали 5 повесток, он не явился ни по одной из них.

В итоге суд определил наказание в виде 3 лет тюрьмы за уклонение от мобилизации. На заседании мужчина объяснил отсутствие воздушной тревогой, проблемами с транспортом и болью в зубе. Жителя региона признали годным к службе в рядах ВСУ в начале октября 2022 года, а 26 октября его уже ждали в ТЦК.

Уклонистом его признали не сразу, а направили 2 повестки в марте и еще одну в августе 2023 года.

Игнорирование повесток из ТЦК: как нарваться на тюремный срок?

Стоит отметить, что за неявку по повестке о сверке военно-учетных данных предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП, предусматривающая штраф в размере 3400 гривен. Такие повестки, как говорит адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов, можно получать 5 раз и более.

Привлекать к админответственности за неявку по повестке могут максимум два месяца. Без личного присутствия нельзя составить протокол и если человек после этого срока не явился, суд автоматически аннулирует дело.

"ТЦК могут объявить в розыск, чтобы составит протокол на призывника. Для этого подают запрос в райотдел и полиция может его задержать. Но если три месяца человек был в розыске и его не нашли, база его автоматом удалит", — подытожил он.

Сотрудники военкоматов могут усложнить ситуацию уголовной ответственностью, если будут вручать первую повестку с предупреждением руководителя ТЦК о нарушении правил воинского учета. Однако таких случаев практически нет, рассказал юрист.

"Предупреждение военкома — это письменный документ, в котором прописано, что он предупреждает об уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета. В этом документе надо расписаться. Но 99,9 % всех уголовных дел касаются игнорирования повестки на отправку (или призыв на службу в рядах ВСУ, — ред.) после прохождения медкомиссии", — добавил Максимов.

Уклонение от прохождения медкомиссии после сверки учетных данных в военкомате предусматривает статью за нарушение правил воинского учета. Скорее всего, во Львовской области мужчина проигнорировал две повестки на отправку, говорит юрист.

Аргумент насчет неприбытия из-за сигналов воздушной тревоги для суда довольно слабый. Лучше выбирать доказательства по медицинским проблемам и иметь справки, подтверждающие плохое состояние здоровья, сообщил он.

Наказания за уклонение от мобилизации и от постановки на воинский учет разные. Второе нарушение квалифицируется по статье 337 Уголовного кодекса, за него можно получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или исправительные работы до 1 года.

Фокус ранее писал, как житель Луцка отказался от службы в армии. Работающий барменом мужчина получил 3 года лишения свободы, но реальный срок ему заменили на 2 года испытательного.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий недавно оценивал количество украинцев, необходимых доля победы над армией РФ. Поставить в строй, по его оценкам, надо минимум 500 тысяч человек.