Житель Львовщины получил 5 повесток и уклонялся от мобилизации почти год: как его наказали

Суд приговорил мужчину к тюрьме — он не признал свою вину и не раскаялся, а также заявил, что во всем виноваты сотрудники ТЦК, воздушные тревоги и плохая работа общественного транспорта.

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Военнообязанный мужчина из Львовской области был осужден на 3 года за уклонение от мобилизации. Он получил около 5 повесток, но не явился ни по одной из них. На суде мужчина объяснил свое поведение воздушной тревогой, проблемами с транспортом и болью в зубе. Об этом говорится в приговоре Дрогобычского районного суда, сообщает "24 канал".

Как это было

Согласно данным судебного расследования, житель Львовщины был признан годным к службе в рядах ВСУ еще в октябре 2022 года. 26 октября того же года его ждали в ТЦК и СП, однако он туда не пришел.

В марте 2023 года он получил две повестки. Еще одну повестку ему вручили 7 августа 2023 года. Всего после полномасштабного вторжения России в Украину у него "собралось" 5 повесток. Когда дело дошло до суда, мужчина стал уклоняться и от него. Поэтому его объявляли в розыск.

Объяснения призывника

Мужчина сказал, что проживает в Бориславе, а ТЦК и СП, в который его приглашали, расположен в Дрогобыче. Свое отсутствие в военкомате 26 октября прошлого года он объяснил объявленной в тот день воздушной тревогой и проблемами с транспортом, из-за которых ему не удалось добраться до другого города. По его мнению, он не обязан был посещать ТЦК и СП в другое время, помимо того, что указано в повестке.

Свое отсутствие в военкомате 3 марта 2023 года он снова объяснил воздушной тревогой. По его словам, в тот день ему просто дали повестку на 8 марта того же года. По словам призывника, когда он посетил военкомат в Международный женский день, то ему сообщили о якобы открытом против него уголовном производстве. Поэтому мужчина решил просто уйти домой.

7 августа 2023 года мужчина получил еще одну повестку, однако не стал идти в военкомат. На этот раз он объяснил поступок болью в зубе. На суде военнообязанный подтвердил получение пяти повесток, категорически отрицал свою вину, обвинил во всем сотрудников ТЦК и следствие, а также добавил, что хочет мира.

Реакция ТЦК

Военком заявил, что звонил этому мужчине, когда тот не пришел 26 октября прошлого года. По его словам, призывник заявил, что не придет, потому что на тот момент он не находился в Дрогобыче. Сотрудник ТЦК и СП отметил, что если бы призывник сообщил ему о проблемах с транспортом, то за ним бы выехали и привезли в военкомат.

По его словам, во время воздушной тревоги призывников в ТЦК и СП приглашают в укрытие, а гражданских просят покинуть военкомат. Также он и еще один сотрудник ТЦК и СП заявили, что этот мужчина пришел к ним в феврале 2023 года, а повестки за март и август того же года он проигнорировал.

Вердикт суда

Дрогобычский районный суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Также он должен оплатить 3028 гривен за проведение экспертизы.

Комментарии юристов

Юристы отмечают, что наказание за уклонение от мобилизации в Украине достаточно строгое. Оно может быть в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. гривен, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до пяти лет.

В данном случае суд принял решение о лишении свободы, поскольку мужчина неоднократно уклонялся от мобилизации, несмотря на наличие повесток. Также он не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс мобилизации в Украине становится более строгим, и суды начинают более решительно реагировать на случаи уклонения от призыва, часто вынося реальные тюремные приговоры.

Также сообщалось, что в Украине с октября 2023 года начнет работать электронный реестр военнообязанных, который позволит упростить учет и контроль за мужчинами призывного возраста.