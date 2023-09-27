Мешканець Львівщини отримав 5 повісток й ухилявся від мобілізації майже рік: як його покарали

Суд засудив чоловіка до в'язниці — він не визнав своєї провини та не розкаявся, а також заявив, що в усьому винні співробітники ТЦК, повітряні тривоги та погана робота громадського транспорту.

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Військовозобов'язаного чоловіка з Львівської області було засуджено на 3 роки за ухилення від мобілізації. Він отримав приблизно 5 повісток, але не з'явився за жодною з них. На суді чоловік пояснив свою поведінку повітряною тривогою, проблемами з транспортом і болем у зубі. Про це йдеться у вироку Дрогобицького районного суду, повідомляє "24 канал".

Як це було

Згідно з даними судового розслідування, мешканець Львівщини був визнаний придатним до служби в лавах ЗСУ ще в жовтні 2022 року. 26 жовтня того ж року на нього чекали в ТЦК і СП, однак він туди не прийшов.

У березні 2023 року він отримав дві повістки. Ще одну повістку йому вручили 7 серпня 2023 року. Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нього "зібралося" 5 повісток. Коли справа дійшла до суду, чоловік став ухилятися і від нього. Тому його оголошували в розшук.

Пояснення призовника

Чоловік сказав, що проживає в Бориславі, а ТЦК і СП, до якого його запрошували, розташований у Дрогобичі. Свою відсутність у військкоматі 26 жовтня минулого року він пояснив оголошеною того дня повітряною тривогою та проблемами з транспортом, через які йому не вдалося дістатися до іншого міста. На його думку, він не зобов'язаний був відвідувати ТЦК і СП в інший час, крім того, що зазначено в повістці.

Свою відсутність у військкоматі 3 березня 2023 року він знову пояснив повітряною тривогою. За його словами, того дня йому просто дали повістку на 8 березня того ж року. За словами призовника, коли він завітав до військкомату в Міжнародний жіночий день, то йому повідомили про нібито відкрите проти нього кримінальне провадження. Тому чоловік вирішив просто піти додому.

7 серпня 2023 року чоловік отримав ще одну повістку, однак не став йти до військкомату. Цього разу він пояснив вчинок болем у зубі. На суді військовозобов'язаний підтвердив отримання п'яти повісток, категорично заперечив свою провину, звинуватив в усьому співробітників ТЦК і слідство, а також додав, що хоче миру.

Реакція ТЦК

Військком заявив, що телефонував цьому чоловікові, коли той не прийшов 26 жовтня минулого року. За його словами, призовник заявив, що не прийде, бо на той момент він не перебував у Дрогобичі. Співробітник ТЦК і СП зазначив, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним би виїхали й привезли до військкомату.

За його словами, під час повітряної тривоги призовників у ТЦК і СП запрошують в укриття, а цивільних просять покинути військкомат. Також він і ще один співробітник ТЦК і СП заявили, що цей чоловік прийшов до них у лютому 2023 року, а повістки за березень і серпень того самого року він проігнорував.

Вердикт суду

Дрогобицький районний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Також він має сплатити 3028 гривень за проведення експертизи.

Коментарі юристів

Юристи зазначають, що покарання за ухилення від мобілізації в Україні досить суворе. Воно може бути у вигляді штрафу від 200 тис. до 500 тис. гривень, примусових робіт на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до п'яти років.

У цьому випадку суд ухвалив рішення про позбавлення волі, оскільки чоловік неодноразово ухилявся від мобілізації, попри наявність повісток. Також він не визнав свою провину і не розкаявся у скоєному.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес мобілізації в Україні стає суворішим, і суди починають рішучіше реагувати на випадки ухилення від призову, часто виносячи реальні тюремні вироки.

Також повідомлялося, що в Україні з жовтня 2023 року почне працювати електронний реєстр військовозобов'язаних, який дасть змогу спростити облік і контроль за чоловіками призовного віку.