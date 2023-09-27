Неявки до ТЦК за повістками: у яких випадках військовозобов'язані отримують тюремні терміни

Загальна мобілізація проходить не завжди гладко — люди отримують кілька повісток про звірку військово-облікових даних і не приходять до військкоматів. ТЦК можуть оголосити ухильників у розшук, щоб скласти адмінпротоколи, але суди закривають справи після закінчення терміну накладення стягнення.

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Роздача повісток у громадських місцях військовозобов'язаним громадянам від 18 до 60 років набула в Україні масового характеру. Однак поширені випадки, коли люди отримують кілька повісток і не приходять до військкоматів. Приміром, призовнику з Львівської області виписали 5 повісток, він не з'явився за жодною з них.

У підсумку суд визначив покарання у вигляді 3 років в'язниці за ухилення від мобілізації. На засіданні чоловік пояснив відсутність повітряною тривогою, проблемами з транспортом і болем у зубі. Мешканця регіону визнали придатним до служби в лавах ЗСУ на початку жовтня 2022 року, а 26 жовтня на нього вже чекали в ТЦК.

Ухильником його визнали не одразу, а надіслали 2 повістки в березні і ще одну в серпні 2023 року.

Ігнорування повісток із ТЦК: як нарватися на тюремний термін?

Варто зазначити, що за нез'явлення за повісткою про звірку військово-облікових даних передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі 3400 гривень. Такі повістки, як каже адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов, можна отримувати 5 разів і більше.

Притягати до адмінвідповідальності за неявку за повісткою можуть максимум два місяці. Без особистої присутності не можна скласти протокол і якщо людина після цього терміну не з'явилася, суд автоматично анулює справу.

"ТЦК можуть оголосити в розшук, щоб скласти протокол на призовника. Для цього подають запит у райвідділ і поліція може його затримати. Але якщо три місяці людина була в розшуку і її не знайшли, база її автоматом видалить", — підсумував він.

Співробітники військкоматів можуть ускладнити ситуацію кримінальною відповідальністю, якщо вручатимуть першу повістку з попередженням керівника ТЦК про порушення правил військового обліку. Однак таких випадків практично немає, розповів юрист.

"Попередження воєнкома — це письмовий документ, у якому прописано, що він попереджає про кримінальну відповідальність за порушення правил військового обліку. У цьому документі треба розписатися. Але 99,9 % усіх кримінальних справ стосуються ігнорування повістки на відправлення (або призов на службу в лавах ЗСУ, — ред.) після проходження медкомісії", — додав Максимов.

Ухилення від проходження медкомісії після звірки облікових даних у військкоматі передбачає статтю за порушення правил військового обліку. Найімовірніше, у Львівській області чоловік проігнорував дві повістки на відправлення, каже юрист.

Аргумент щодо неприбуття через сигнали повітряної тривоги для суду досить слабкий. Краще обирати докази щодо медичних проблем і мати довідки, що підтверджують поганий стан здоров'я, повідомив він.

Покарання за ухилення від мобілізації та від постановки на військовий облік різні. Друге порушення кваліфікується за статтею 337 Кримінального кодексу, за нього можна отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або виправні роботи до 1 року.

Фокус раніше писав, як житель Луцька відмовився від служби в армії. Чоловік, який працює барменом, отримав 3 роки позбавлення волі, але реальний термін йому замінили на 2 роки випробувального.

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий нещодавно оцінював кількість українців, необхідних для перемоги над армією РФ. Поставити в стрій, за його оцінками, треба щонайменше 500 тисяч осіб.