У Луцьку бармен відмовився від мобілізації після вручення повістки: суд виніс вирок

У суді "ухильник" визнав свою провину і попросив його "суворо не карати". У підсумку суддя врахував "щире каяття" чоловіка і замінив реальний термін на випробувальний.

Related video

Луцький міський районний суд Волинської області виніс вирок військовозобов'язаному чоловікові, який відмовився від мобілізації. Про це пише ТСН.

Мешканець Луцька, який працює барменом, отримав повістку. Військово-лікарська комісія зробила висновок, що чоловік придатний до служби у Збройних силах, однак він так і не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Важливо

Ухилятися стане складніше: які дані військовозобов'язаних потраплять до електронного реєстру

За словами журналістів, на суді бармен визнав свою провину, не став заперечувати версію слідства і розкаявся. Крім того, чоловік попросив його "суворо не карати".

Повідомляється, що суд врахував "щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину".

У підсумку "ухильника" визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Бармена засудили до 3 років позбавлення волі, однак реальний термін замінили на 2 роки випробувального.

Нагадаємо, 20 вересня нардеп і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що у Верховній Раді не виключають посилення мобілізації і в Україні. Він також заявив, що нова хвиля мобілізації в РФ може відбутися вже найближчим часом.

Фокус також повідомляв 20 вересня про те, що загальна мобілізація в Україні стосуватиметься студентів, яких раніше призивати не планували. Зараз не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон, оскільки це потрібно підтвердити документами з іноземних вишів.