В Луцке бармен отказался от мобилизации после вручения повестки: суд вынес приговор

В суде "уклонист" признал свою вину и попросил его "строго не наказывать". В итоге судья учел "искреннее раскаяние" мужчины и заменил реальный срок на испытательный.

Related video

Луцкий городской районный суд Волынской области вынес приговор военнообязанному мужчине, который отказался от мобилизации. Об этом пишет ТСН.

Житель Луцка, работающий барменом, получил повестку. Военно-врачебная комиссия заключила, что мужчина пригоден к службе в Вооруженных силах, однако он так и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Важно

Уклоняться станет сложнее: какие данные военнообязанных попадут в электронный реестр

По словам журналистов, на суде бармен признал свою вину, не стал отрицать версию следствия и раскаялся. Кроме того, мужчина попросил его "строго не наказывать".

Сообщается, что суд учел "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления".

В итоге "уклонист" был признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период).

Бармена приговорили к 3 годам лишения свободы, однако реальный срок заменили на 2 года испытательного.

Напомним, 20 сентября нардеп и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде не исключают усиления мобилизации и в Украине. Он также заявил, что новая волна мобилизации в РФ может состояться уже в ближайшее время.

Фокус также сообщал 20 сентября о том, что общая мобилизация в Украине будет касаться студентов, которых ранее призывать не планировали. Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных вузов.