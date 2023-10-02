Мобілізація чоловіків без військового досвіду в жовтні: що потрібно знати

Як зазначили в командуванні, на фронті потрібні насамперед медики, зв'язківці та фахівці з ремонту й обслуговування техніки.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація, яку було оголошено у зв'язку з вторгненням Росії. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду. Про те як відбувається мобілізація чоловіків без досвіду розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач в інтерв'ю виданню NV.

Як проходить мобілізація чоловіків без досвіду

Чоловіки без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності. Термін навчання становить щонайменше один місяць, але може бути подовжений до трьох місяців.

Хто не підлягає мобілізації

Від мобілізації звільняються:

чоловіки, які мають інвалідність;

чоловіки, які мають дітей-інвалідів;

чоловіки, які є єдиними годувальниками в сім'ї;

чоловіки, які працюють у державних органах та установах, що забезпечують функціонування критичної інфраструктури;

чоловіки, які проходять навчання у вищих навчальних закладах.

Які спеціальності потрібні на фронті

Насамперед мобілізуються фахівці, які необхідні для ведення бойових дій. Це можуть бути фахівці з ремонту та обслуговування техніки, зв'язківці, медики, інженери тощо.

Де проходять навчання

Навчання чоловіків без військового досвіду відбувається в навчальних військових частинах або у вищих навчальних військових закладах.

Важливо

Неявки до ТЦК за повістками: у яких випадках військовозобов'язані отримують тюремні терміни

Нагадаємо, деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Йдеться про громадян, які були виключені з військового обліку.

Раніше також повідомлялося, що в Україні можуть внести зміни до законодавства, щоб розширити коло осіб, які підлягають мобілізації.