Самолет-амфибия: эксперты рассказали о Бе-12, который активно использует Черноморский флот РФ

По словам журналистов, впервые РФ применила самолеты Бе-12 против Украины еще в августе 2022 года. При помощи его россияне искали диверсантов у вод Крыма и мониторили украинские порты.

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Самолеты-амфибии Бе-12, которые сейчас использует Черноморский флот РФ, были поставлены на вооружение армии СССР еще в 1968-м году. Затем его сняли с вооружения армии России уже в 1992-м году. Об этом сообщило издание Defense Express.

По словам журналистов, российские военные могут использовать такие самолеты "до полной выработки ресурса". Такие аппараты сейчас сохранились лишь в военно-морской авиации России.

Сообщается, что несмотря на то, что самолет является амфибией, российские летчики не рискуют взлетать на нем с воды из-за нюансов технического состояния. Согласно справочнику The Military Balance 2023 у РФ было всего 6 таких аппаратов.

В июле 2022 года, как сказано в материале, в сети появились снимки аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму. На них можно увидеть 7-8 самолетов типа Бе-12. Также были 2 борта этого же типа, но в разобранном состоянии. Однако в эксплуатации находилось лишь 4-5 экземпляров.

Самолеты Бе-12 на аэродроме "Кача" Фото: Planet Labs Inc.

По словам журналистов, впервые Россия применила самолеты Бе-12 против Украины еще в августе 2022 года. Так, они искали диверсантов у вод Крыма и мониторили украинские порты. Предполагается, что у россиян остались лишь самолеты в поисково-спасательном варианте, но не в противолодочном.

"Очевидно, военные врага убеждены, что до "полной выработки ресурса" Бе-12 вполне способен выполнять свои функции", — отметили журналисты.

Напомним, что 3 октября Минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты могут передислоцировать военно-морские силы из Крыма в РФ. В британской разведке рассказали, что в последние недели в операциях флота, которому трудно противостоять одновременным угрозам на южном фланге, важную роль сыграл компонент военно-морской авиации. В первую очередь это самолеты Бе-12. Они применяются для выявления надводных судов без экипажа.