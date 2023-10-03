Мобилизация в Украине: депутат из ВСУ назвала шаги, которые улучшат призыв (видео)

Мобилизация 2023 года способна поощрить людей добровольно вступать в ряды армии, но для этого нужно реализовать определенные меры.

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Добровольную мотивацию к мобилизации в Украине повысит решение о разрешении проходить службу в ВСУ именно в тех подразделениях, в которых люди хотели бы это делать. Такое мнение в интервью Новости.LIVE высказала депутат украинского парламента, которая служит в украинской армии, Людмила Буймистер.

Стоит улучшить боевую подготовку личного состава и сделать ее более длительной. Она считает, что это существенно позволит улучшить подготовку личного состава, поскольку люди получат знания и навыки, чтобы они не попадали в неожиданные для себя обстоятельства.

Буймистер считает, что в таком случае потери будут меньше, а также будет расти эффективность применения сил и средств. Сама общая мобилизация в Украине в конце концов станет проще.

По ее словам, если людям позволить выбирать подразделения, где служат их друзья или родственники, это повлияет на восприятие, которое будет более позитивным. В таком случае они будут считать, что их не бросят на плохо спланированную операцию, где есть относительно низкий процент потерь и нормальный уровень материально-технического обеспечения.

"Если бы позволили такое — много людей пошли бы", — предположила депутат.

Повышение зарплаты для военных, по ее мнению, вряд ли улучшит мотивацию человека. Доплаты за выполнение боевых задач есть, их не забирали. По словам Буймистер, лучше не задерживать на несколько месяцев те выплаты, которые уже существуют.

Напомним, 2 октября в Верховной Раде предложили снять ограничения по возрасту для призыва в армию. Условиями призыва на военную службу после 60 лет будет не только высокая профессиональная подготовка, опыт службы и признание ВВК годными по состоянию здоровья, а прежде всего добровольное желание.