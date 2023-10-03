Погибли 55 подводников: атомная подлодка КНР попала в ловушку для отлова субмарин США, — СМИ

В секретном отчете представителей Великобритании говорится, что причиной гибели моряков стал отказ системы обеспечения кислородом.

Related video

55 китайских моряков могли погибнуть после того, как их атомная подводная лодка наткнулась на якорное препятствие, расставленную в Желтом море для британских подлодок. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на публикацию британской разведки.

В секретном отчете представителей Великобритании говорится, что причиной гибели моряков стал отказ системы обеспечения кислородом. В итоге экипаж отравился.

Предположительно, среди погибших офицеров в количестве 21 человека и капитан подлодки 093-417.

Официальный Пекин отрицает произошедшее и отказался от международной помощи.

"Разведка сообщает, что 21 августа во время миссии в Желтом море на борту произошел несчастный случай", — говорится в отчете британского разведведомства.

Отмечается, что в итоге погибло 55 членов экипажа, из них 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, а также 17 матросов. В списке погибших и полковник Сюэ Юн-Пэн, капитан подводного судна.

Представители Великобритании допускают, что, судя по всему, гибель была вызвана недостатком кислорода из-за неисправности системы на подлодке, которая столкнулась с цепным и якорным препятствием. Китайские ВМС используют их, чтобы останавливать подлодки США и их союзников.

Сообщается, что на ремонт и всплытие судна ушло шесть часов. В итоге экипаж погиб из-за поломки бортовой кислородной системы.

Независимых подтверждений гибели китайских подводников в открытом доступе пока нет.

Авария китайской подлодки: реакция Тайваня

Авария китайской подлодки

Научный сотрудник по безопасности в Школе международных исследований в Сингапуре Колин Кох сообщил, что в Тайване также решили не комментировать сообщения об аварии на китайской подлодке.

Напомним, что, по оценкам эксертов, у РФ остается еще много кораблей, однако атаки ВСУ по оккупированному Крыму эффективны.

Также сообщалось, что хакеры из РФ атаковали базы армии Британии.