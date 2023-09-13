"Честная игра": у РФ еще много кораблей, но атаки Украины по оккупированному Крыму эффективны, — эксперт

По официальной информации, во время атак в Севастополе повреждены подлодка "Ростов" и десантный корабль "Минск", которые входят в состав Черноморского флота.

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У РФ еще остается достаточно много кораблей, но украинское атаки на оккупированный порт могут оказаться эффективными. Так считает британский военный эксперт Майкл Кларк, прежде возглавлявший Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), передает Sky News.

По официальной информации Киева, 13 сентября в результате ночного ракетного удара по порту Севастополя в оккупированном Крыму повреждения получили большой российский десантный корабль и подводная лодка.

По словам Майкла Кларка, удар выглядел "достаточно решительным" и нанес "ощутимый ущерб".

Оба пострадавшие плавсредства — подлодка "Ростов" и десантный корабль "Минск" — входили в состав Черноморского флота

Вместе с тем это не приведет к значительному сокращению количества подводных лодок и десантных кораблей, имеющихся у РФ. Но эта атака — гарантия того, что Кремль не сможет использовать Севастополь как безопасный порт.

"Это как раз то, что пытаются доказать украинцы: что все, что происходит в Крыму — это честная игра, потому что Крым принадлежит им по закону, и россияне не могут размещать там какие-либо войска или силы", — отметил эксперт.

Киев показывает, что может нанести удар по Крыму, и подводит к тому, что в РФ должны снять полуостров со своей повестки, а западная часть Черного моря безопаснее для Украины, отметил Кларк.

Напомним, что 13 сентября ВСУ прорвали ПВО оккупантов и атаковали флот РФ.

Также сообщалось, что, по данным Минобороны РФ, во время атак Украина применяла ракеты.