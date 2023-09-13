"Чесна гра": у РФ ще багато кораблів, але атаки України по окупованому Криму ефективні, — експерт

За офіційною інформацією, під час атак у Севастополі пошкоджено підводний човен "Ростов" і десантний корабель "Мінськ", які входять до складу Чорноморського флоту.

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У РФ ще залишається досить багато кораблів, але українські атаки на окупований порт можуть виявитися ефективними. Так вважає британський військовий експерт Майкл Кларк, який раніше очолював Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI), передає Sky News.

За офіційною інформацією Києва, 13 вересня внаслідок нічного ракетного удару по порту Севастополя в окупованому Криму пошкоджень зазнали великий російський десантний корабель і підводний човен.

За словами Майкла Кларка, удар виглядав "досить рішучим" і завдав "відчутної шкоди".

Обидва постраждалі плавзасоби — підводний човен "Ростов" і десантний корабель "Минск" — входили до складу Чорноморського флоту

Водночас це не призведе до значного скорочення кількості підводних човнів і десантних кораблів, наявних у РФ. Але ця атака — гарантія того, що Кремль не зможе використовувати Севастополь як безпечний порт.

"Це якраз те, що намагаються довести українці: що все, що відбувається в Криму, — це чесна гра, тому що Крим належить їм згідно із законом, і росіяни не можуть розміщувати там якісь війська або сили", — зазначив експерт.

Київ показує, що може завдати удару по Криму, і підводить до того, що у РФ мають зняти півострів зі свого порядку денного, а західна частина Чорного моря безпечніша для України, зазначив Кларк.

Нагадаємо, що 13 вересня ЗСУ прорвали ППО окупантів і атакували флот РФ.

Також повідомлялося, що, за даними Міноборони РФ, під час атак Україна застосовувала ракети.