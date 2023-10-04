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Военный Фокус Российско-украинская война

Вывозят семьи и органы власти: в оккупированном Токмаке оккупанты к чему-то готовятся, — Федоров

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Фото: Соцсети | Взрывы в Токмаке

Захватчики объявили, что в городе не будут работать админучреждения и торговые заведения.

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В оккупированном городе Токмак в Запорожской области у россиян началась паника. Сначала они вывезли свои семьи, а сейчас принялись проводить "эвакуацию" учебных заведений. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров 4 октября.

"Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке. Несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", а несколько дней назад российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи", — проинформировал Федоров.

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Он отметил, что сейчас оккупанты начали проводить "эвакуацию" учебных заведений — школ, училищ и техникумов.

"Вчера вечером объявили, что сегодня не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", — пишет глава Мелитополя.

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Напомним, что битва за Токмак станет следующей большой битвой, считают военные исследователи из Великобритании.

Напомним, что освобождение села Вербовое откроет украинским защитникам выход на трассу, которая ведет к Токмаку через Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку.