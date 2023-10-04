РФ хочет восстановить уничтоженный БДК "Минск" из деталей украинского "Константина Ольшанского"
Поражения "Минска" после удара крылатой ракетой настолько серьезны, что эксперты не исключают, что РФ может выдать корпус украинского корабля за восстановленный собственный. Оба корабля являются представителями проекта 775.
В российских СМИ пишут, что для восстановления "технической готовности" большого десантного корабля "Минск" после удара 13 сентября, будут использоваться агрегаты с украинского БДК "Константина Ольшанского". Об этом сообщает Defense Express.
13 сентября крылатые ракеты уничтожили БДК "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону". Несмотря на очевидные фатальные последствия для кораблей, в РФ продолжают утверждать, что они восстановят их.
Теперь заявляется, что для восстановления возьмут детали с украинского корабля "Константин Ольшанский" проекта 775. Он был захвачен оккупантами вместе с аннексией Крыма. Однако в издании отмечают, что экипаж смог повредить некоторые бортовые системы и по меньшей мере один из двигателей на "Константине Ольшанском". В РФ некоторые утверждают, что моряки полностью вывели из строя всю силовую установку, которая состоит из двух польских двигателя на 21 тысячу лошадиных сил каждый. Строился корабль, как и все проекта 775, в Гданьске в советские времена.
И даже если корабль цел, то возникает вопрос: что там восстанавливать? Фотографии показывают, что БДК "Минск" фактически сожжен дотла. Но оккупанты могут взять корпус украинского корабля и выдать его за корпус "Минска", чтобы "успокоить население" и отчитаться об успешном ремонте. БДК "Минск" и БДК "Константин Ольшанский" являются кораблями проекта 775.
Напомним, 14 сентября сообщалось, что у России не получится "спрятать" свои корабли от ударов,
4 октября в ВМС Украины заявили, что Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма из-за успешных ударов Киева.