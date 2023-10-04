"Понесли тяжелые потери": в ГУР озвучили подробности высадки спецназа в Крыму

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, потери украинских защитников значительно меньше, чем у врага, который потерял людей убитыми и ранеными.

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В ходе последней спецоперации с высадкой спецназовцев ГУР в Крыму, российские оккупанты понесли тяжелые потери. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии агентству "РБК-Украина".

Юсов подчеркнул, что украинские бойцы успешно завершили операцию и вернулись обратно. Операция носила диверсионно-разведывательный характер.

"Она [операция] предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы. Наши группы уже вернулись", — сообщил Юсов.

В комментарии "Украинской правде" представитель военной разведки сообщил, что после высадки спецназовцев ГУР завязался тяжелый бой, в ходе которого россияне понесли потери в живой силе.

"Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими", — уточнил Юсов.

В ГУР в очередной раз подчеркнули, что Украина намерена вернуть контроль над всем оккупированными Россией территориями, в том числе и над Крымским полуостровом.

Высадка спецназовцев ГУР в Крыму — подробности

4 октября в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что группа бойцов подразделений "Братство" и "Стугна" успешно десантировались на крымском побережье и вступили в бой с ВС РФ.

В этот же день росСМИ заявляли о том, что ВС РФ якобы уничтожили группу украинских десантников, которые пытались прорваться на полуостров через мыс Тарханкут. Кроме того, утверждается, что один из украинских военных был взять в плен и допрошен врагом. РосСМИ заявляют, что, по его словам, целью спецподразделений было высадиться на берегу и сделать фото на фоне украинского флага.

Перед этим в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 4 октября территория РФ подверглась массированной атаке дронов, а вблизи мыса Тарханкут на западном побережье Крыма ВС РФ вступили в бой с украинским десантом.