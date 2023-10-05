Летели парами: в Воздушных силах рассказали о тактике оккупантов во время ночной атаки Shahed

Российские оккупанты распределили дроны на 15 групп. Они запускались из района мыса Чауда из оккупированного Крыма и должны были лететь на север Украины.

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Россияне во время атаки БпЛА 5 октября в целом не меняли тактику. Shahed запускали группами, а дроны в основном летели парами. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"К сожалению, типичные ночи у нас, типичные удары. "Шахеды" летят фактически из тех же локаций, где они находятся. Это Чауда, Приморско-Ахтарск. Сегодня же, как и предыдущий раз, была Чауда", — сказал он.

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Ночной обстрел: ВС РФ запустили по Украине 29 БПЛА Shahed, есть попадание по инфраструктуре

Юрий Игнат отметил, что ВС РФ запустили 29 беспилотников и распределили их на 15 групп. Они в основном летели парами и двигались в сторону Николаевщины.

"В частности они двигались в сторону Николаевской области, Очакова, дальше пошли на север. Ну и возле Кропивницкого крутились и собственно уничтожались противовоздушной обороной по этому направлению", — добавил Игнат.

По его словам, против "шахедов" применялись стандартные приемы по уничтожению — авиация, мобильные огневые группы, зенитно-ракетные подразделения.

Такой Юрий Игнат прокомментировал информацию, что РФ планирует изменить звук "мопедов".

"Воздушные силы используют любую информацию для выявления БпЛА, но основная информация — радиолокационное сопровождение. И люди собственно видят на местах. Есть визуальные наблюдения, звук лишь дополнительное подтверждение", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, что в районе Токмакане фиксируется дополнительных крупных вражеских сил, только есть ротация подразделений, а ВС РФ активизировали атаки у Роботино и Вербового.

Ранее сообщалось, что Силы обороны продвинулись под Бахмутом, а ВС РФ отбили некоторые позиции возле Роботино.