Летіли парами: в Повітряних силах розповіли про тактику окупантів під час нічної атаки Shahed

Російські окупанти розподілили дрони на 15 груп. Вони запускалися з району мису Чауда з окупованого Криму і мали летіти на північ України.

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Росіяни під час атаки БпЛА 5 жовтня загалом не змінювали тактику. Shahed запускали групами, а дрони здебільшого летіли парами. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На жаль, типові ночі у нас, типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій, де вони знаходяться. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ. Сьогодні ж, як і попередній раз, була Чауда", — сказав він.

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Нічний обстріл: ЗС РФ запустили по Україні 29 БПЛА Shahed, є влучання по інфраструктурі

Юрій Ігнат зазначив, що ЗС РФ запустили 29 безпілотників і розподілили їх на 15 груп. Вони здебільшого летіли парами і рухалися в бік Миколаївщини.

"Зокрема вони рухалися у бік Миколаївської області, Очакова, далі пішли на північ. Ну і біля Кропивницького крутилися і власне знищувалися протиповітряною обороною по цьому напрямку", — додав Ігнат.

За його словами, проти "шахедів" застосовувалися стандартні прийоми по знищенню — авіація, мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні підрозділи.

Такою Юрій Ігнат прокоментував інформацію, що РФ планує змінити звук "мопедів".

"Повітряні сили використовують будь-яку інформацію для виявлення БпЛА, але основна інформація — радіолокаційний супровід. І люди власне бачать на місцях. Є візуальні спостереження, звук лише додаткове підтвердження", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що в районі Токмака не фіксується додаткових великих ворожих сил, лише є ротація підрозділів, а ЗС РФ активізували атаки біля Роботиного та Вербового.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони просунулися під Бахмутом, а ЗС РФ відбили деякі позиції біля Роботиного.