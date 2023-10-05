Нічний обстріл: ЗС РФ запустили по Україні 29 БПЛА Shahed, є влучання по інфраструктурі

Російські окупанти атакували Одеську, Миколаївську та Кіровоградську області. Силам ППО вдалося збити 24 з 29 запущених по Україні безпілотників.

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У ніч на 5 жовтня Збройні сили Російської Федерації запустили по території України 29 безпілотних літальних апаратів Shahed. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За даними командування, окупанти атакували Україну з південного напрямку. Пуски БПЛА здійснювалися з території тимчасово окупованого Криму.

Загалом окупанти запустили 29 ударних дронів Shahed, 24 з яких були збиті силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України. Бойова робота велася в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Україну атакували 29 дронів

Сили оборони півдня України уточнили, що 10 безпілотників було збито Миколаївською областю, 9 — над Кіровоградською і 5 — над Одеською.

За даними військових, у Кіровоградській області є влучання в об'єкт інфраструктури. На місці "прильоту" спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.

"Ворог продовжує спроби знищувати припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує і центральні регіони", — констатували в командуванні.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім додав, що крім атаки БПЛА, регіон також зазнав артилерійського обстрілу. Окупанти вдарили з артилерії біля одного з населених пунктів Куцурубської громади.

Нагадаємо, 4 жовтня жителі Кривого Рогу повідомили про вибухи. Голова Криворізької військової адміністрації Євгеній Ситниченко зазначив, що гучні звуки, які чули люди — це робота ППО.

Раніше, 3 жовтня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 31 ударний дрон типу Shahed-131/136 і крилату ракету "Іскандер-К". У південних і східних областях працювала протиповітряна оборона.